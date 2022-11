MSP evalúa nueva vacuna de refuerzo de covid "actualizada" por la ómicron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El virus SARS-CoV-2 continúa con su mutación y hay nuevos sublinajes de ómicron -la variante predominante- con mayor transmisibilidad. La inoculación demostró ser una herramienta efectiva contra la enfermedad y en Uruguay -como en todo el mundo- las personas recibieron una sola variedad de vacuna, la única disponible en ese momento. Pero, ante la evolución del virus, en algunos países se comienza a suministrar un refuerzo con una versión “actualizada”.

Este escenario lleva a que en la próxima reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, convocada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) se evaluará el tema.



En Uruguay las personas recibieron las vacunas monovalentes, diseñadas para el virus original. Luego las empresas farmacéuticas modificaron sus fórmulas para que alcancen una mayor efectividad ante la variante ómicron, que causó una ola en el país en el último verano. Estas nuevas dosis son bivalentes, es decir, cubren las cepas anteriores y las nuevas.



El infectólogo grado 5 Eduardo Savio dijo a El País que la vacuna bivalente es el “camino futuro a seguir”. En ese sentido, añadió: “Si nos tenemos que dar una quinta dosis, tiene que ser necesariamente con esta (versión) porque si no estamos completamente descubiertos ante ómicron”.

El 31 de agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de las vacunas bivalentes contra covid-19 de Moderna y Pfizer-BioNTech como dosis de refuerzo.



Ahora, ¿cuán efectiva es la vacuna monovalente, que tienen los uruguayos, frente al nuevo sublinaje de ómicron BQ1.1? “Podría dar una protección marginal”, respondió Savio.

Diciembre y enero

Durante el último verano el país vivió una ola -y la última hasta ahora- de covid-19. La gran duda es qué sucederá esta temporada y, según indicó Savio, dependerá de cuál subvariante ómicron “esté circulando en ese momento en la región”. A su vez, aclaró que el coronavirus “no es una enfermedad estacional”.



La nueva subvariante ómicron BQ1.1 -llamada “perro del infierno”- ya está en Brasil. El infectólogo contó que tiene una “mayor transmisibilidad”, que el país vecino tuvo un claro aumento de casos en el último tiempo, y que “no causa más mortalidad ni enfermedad” según la información disponible.



“Al estar tan cercanos y al haber tanto tráfico, una eventualidad es que ese sublinaje llegue a Uruguay y, en ese caso, podría haber un aumento de infectados”, añadió.

Por su parte, el infectólogo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Henry Albornoz, señaló que es “difícil saber” qué sucederá en el verano “porque seguramente, como todo, va a depender de muchos factores”. Uno de ellos es el “ingreso y circulación de alguna variante nueva”, que puede generar aumentos de casos.



Al mismo tiempo aclaró que, si hay un incremento de las infecciones, “parecería ser esperable que no se dé una suba muy importante de pacientes graves que requieran internación”. Sería “más bien algo parecido a lo que ocurrió el verano pasado, y se espera que sea de mucho menos intensidad”, agregó.



La otra variable para el verano es el nivel de precaución que tenga la población, entiende Albornoz. Depende de si “el uso de mascarillas se mantiene, particularmente en los entornos cerrados o de mayor riesgo de exposición, y sobre todo si empieza a haber un aumento de la circulación viral”, señaló.

Actualidad

En los últimos tres meses, en Uruguay el virus está “circulando en forma relativamente controlada en conjunto con otros virus respiratorios”, dijo Albornoz. De hecho, la “mayor parte de la demanda asistencial de infecciones respiratorias” no es por el coronoavirus sino por otros virus, agregó.



El director de la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital Pasteur, Julio Pontet, contó a El País que ahora hay entre 10 y 15 camas de CTI por covid, una cifra que está por debajo de las camas ocupadas por otras infecciones respiratorias. “Ya tenemos integrado al coronavirus como una causa más. Dejó de ser un protagonista pero está presente”, explicó.



Asimismo, contó que ahora se está en una “tendencia a descender (la cantidad de) infecciones respiratorias”, que este invierno tuvo una “combinación en adultos de influenza, covid y bacterianas”.



También señaló que la última ola de covid del verano “dejó una población más vulnerable para el invierno (y las infecciones respiratorias)”. Incluso vieron un “adelanto” de las enfermedades de esa estación del año ya que “comenzaron a subir en abril y no entre mayo, como es habitual”.

“La hipótesis más discutida es que tuvimos un gran impacto de covid”, una enfermedad que “deja pulmones que no son normales”, sostuvo. Al hacer tomografías en pacientes con una nueva infección después de cursar el covid, veían los efectos del virus en la persona. En una primera instancia, al no haber estado grave, no se les había hecho este estudio.



Por su parte, la doctora y directora del Programa de Gestión de Urgentes del Casmu, Alejandra Paolino, indicó que en comparación a los 30.000 usuarios que atendieron en enero por covid-19, al día de hoy hay 60 pacientes con seguimiento domiciliario y se da una cantidad de ingresos diaria “baja”.



No obstante, registraron un aumento del número de pacientes respiratorios no covid en octubre y noviembre frente a setiembre.