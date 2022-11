Hoteles dicen que temen no recuperarse en verano e insisten al MEF con obtener beneficios de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quedan dos días para que el Ministerio de Economía y Finanzas les dé una respuesta -sea afirmativa o negativa- a los hoteleros. El sector empresarial insiste, más allá de que aún no los recibieron en la cartera, con no cobrarles el IVA a los uruguayos. La medida es la única que vislumbran para que el sector se reactive durante la temporada de sol y playa.

El 15 de noviembre sería la fecha límite para recibir una respuesta desde el gobierno, ya que en ese momento se comenzaría a cobrar el IVA de 10% a los uruguayos. Sin embargo, el sector empresarial no está cerrado a que la solución aparezca después del martes, indicó a El País el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, Francisco Rodríguez, quien aclaró que debería sí estar antes de fin de año.



No obstante, desde la cartera de Economía, que debería habilitar el beneficio, señalaron a El País la semana pasada que “no se están estudiando medidas” para el sector hotelero. Y agregaron: “Fue algo excepcional que se dio con las fronteras cerradas, no es la situación actual”.



Hoy los hoteles no cobran el IVA a los residentes porque es una medida que habilita el gobierno fuera de la temporada alta. En otras palabras, el beneficio comienza el lunes después de que termina Semana Santa y va hasta el 15 de noviembre de cada año (ver aparte).



Dificultades

La diferencia cambiaria con Argentina es uno de los grandes problemas a los que se enfrentará el turismo en el verano. La realidad tiene dos patas: la huida de los uruguayos hacía el país vecino y la reticencia de la clase media argentina a venir.

La brecha cambiaria con Argentina es uno de los grandes desafíos del sector.

En ese marco, entienden que el IVA tasa cero -que no es lo mismo que una exoneración del IVA- es la “única (solución) sencilla” que “ayuda al sector formal”, dijo Rodríguez. Y es que los hoteles buscan la manera de ser competitivos con Argentina, que tiene el dólar turista a unos 290 pesos argentinos.



En ese marco, Rodríguez comentó: “No vamos a pedir un dólar turístico que pague más (por dólar) pero, si el ministerio optara por alguna de esas otras soluciones (que se plantearon), bienvenidas sean”.



Porque, además, el “litoral está pasando el peor momento de los últimos 10 años, incluido el covid”. Sucede que, durante la pandemia, el uruguayo “no poder salir de la frontera y estaba un poco rehén de quedarse adentro”, lo que benefició a los hoteles, añadió Rodríguez.

“Necesitamos una señal para los operadores”, dijo Francisco Rodríguez.

La presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, explicó a El País la semana pasada que el sector hotelero vive dos realidades diferentes. Por un lado, “en general, los hoteles de cuatro y cinco estrellas están trabajando muy bien y están concretando reservas de cara a la temporada”. Pero en “aquellos que dependen de la clase media argentina” quizás es donde “tenemos todavía una situación más compleja y con menos certezas”.



Todavía está por verse qué sucederá en el verano 2022-2023. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, había dicho a El País que creía que será una “buena temporada”. El jerarca colorado entiende que se seguirá con la “línea de crecimiento que se verifica trimestre a trimestre después de la apertura de frontera en noviembre de 2021”. No quiere “hacer adivinaciones” y dice que la meta es volver al nivel que hubo en 2020.



Empleo

El presidente de la gremial indicó que la implementación del IVA tasa cero “daría la posibilidad” de no tener “muchos más” trabajadores en el seguro de paro parcial a partir del 15 de enero en comparación a los que hay ahora.



Al mismo tiempo, contó que hoy hay “varios miles” que cobran el subsidio por desempleo.



El sector turístico es uno de últimos que pueden enviar al seguro de paro parcial a sus empleados, régimen que se creó en el marco del covid-19 para contener al mercado laboral. Pero la medida finalizará el 31 de diciembre a menos que se otorgue una nueva prórroga.