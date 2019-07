MSP evalúa habilitar un IMAE en Treinta y Tres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa habilitar la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializado (IMAE) en Treinta y Tres para atender las necesidades cardiovasculares de los pacientes en el este del país.

El proyecto es parte de un plan de reestructura que se propone la institución privada tras obtener en julio un fideicomiso por parte del gobierno de U$S 29 millones para resolver sus dificultades económicas.



El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, informó a El País que uno de sus nuevos proyectos es contar con una extensión de un Instituto Médico Altamente Especializado (IMAE) en ese departamento “para atender las necesidades cardiovasculares en la región”, dado que allí hoy no se brinda ese servicio.



“La distancia es muy excesiva y seguramente mucha gente no llega a Montevideo porque necesita una atención inmediata. Estando en Treinta y Tres, podemos dar ese servicio en los departamentos de Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres y el norte de Lavalleja”, señaló Iglesias. La institución solo está a la espera ahora de la habilitación del centro cardiovascular que corre por cuenta del MSP.



En Uruguay funcionan seis centros cardiológicos de alta complejidad, todos ubicados en Montevideo. El único en el interior es el que opera en Salto como una extensión del Sanatorio Americano.



El único público es el que funciona en el Hospital de Clínicas; los demás son privados. Las mutualistas que cuentan con un IMAE son la Asociación Española, el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, Casa de Galicia, el Instituto de Cardiología Integral y el Sanatorio Americano. Esta situación hace que decenas de pacientes del norte del país tengan que trasladarse a la capital para atenderse, en los mejores casos; en los otros, se quedan en el camino. Es que solo en Montevideo se realizan angioplastias primarias, el procedimiento recomendado para desobstruir las arterias tras un infarto cardíaco. Este tratamiento debe hacerse durante las primeras dos horas porque, de lo contrario, el músculo es irrecuperable.



La distancia generaba grandes inequidades, que lograron achicarse cuando se inauguró un instituto cardiológico en Salto en octubre de 2017. Antes, los pacientes ubicados al norte del río Negro recibían en sus localidades fármacos para disolver los coágulos y, si sobrevivían, eran trasladados a la capital para acceder a una angioplastia.

¿Qué es un IMAE y qué pacientes lo pueden usar? Los actos médicos quirúrgicos financiados por el Fondo Nacional de Recursos se realizan en los IMAE. Se trata de “prestadores de naturaleza pública o privada que se encuentran en las instituciones de asistencia médica privada (mutualistas), hospitales o pueden ser emprendimientos médicos independientes”, informa el sitio web del Fondo. Todos estos emprendimientos requieren para su funcionamiento de una habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Reorganización.

El 3 de julio de este año el Poder Ejecutivo le concedió el fideicomiso a Casa de Galicia, que será utilizado, entre otras cosas, para pagar deudas con los laboratorios y para “racionalizar los recursos humanos”, explicó el presidente de la institución. También pretenden comenzar con un plan de remodelación del sanatorio central, ubicado en Millán y Raffo en Sayago. Por otro lado, Casa de Galicia acordó un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la utilización de camas de CTI y de Cuidados Intermedios.



“Habrá camas siempre habilitadas para ASSE, seis de CTI y 10 de Cuidados Intermedios”, señaló Iglesias a El País. Paralelamente, la mutualista también busca extenderse al interior del país. Iglesias informó que adquirirán “un paquete accionario” de una emergencia móvil de Minas en Lavalleja. También aspiran a tener una sede secundaria en Treinta y Tres a partir de un acuerdo con la Cooperativa Médica de Treinta y Tres (Comett). “Queremos estar en la ruta 8; queremos que Casa de Galicia tenga una presencia de relevancia en toda la ruta, llevando la calidad de medicina a ese lugar”, apuntó el presidente.



Médicos y funcionarios de Casa de Galicia protagonizaron este año un conflicto con la dirección de la institución, luego de que la empresa se retrasara en el pago de los salarios.