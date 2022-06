MSP envió al Pasteur posibles muestras de viruela de mono para analizarlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) envió ayer “varias” muestras calificadas como “sospechosas” de pacientes que podrían tener viruela del mono al Instituto Pasteur. Allí serán analizadas y estudiadas de manera adecuada, según supo El País. El departamento de Epidemiología de la cartera calificó de esa manera a estos pacientes -“sospechosos”-, debido a que su sintomatología es similar a la que produce la enfermedad.

Hasta el momento, en Uruguay no se ha detectado la viruela del mono, pero sí llegó a otros países de la región. El análisis de las muestras en el Pasteur se está realizando por estas horas y el resultado que arroje será enviado al MSP “durante la semana”, debido a que se realiza con una técnica de PCR que demora entre dos y tres días. El proceso es similar al que se hace con pacientes sospechosos de tener covid-19.



“Siempre que se ven cuadros de virosis se estudian particularmente, porque puede llegar a ser algo raro y eso no debe pasar por debajo del radar”, indicó una fuente de la cartera de salud que comparó la atención que se tiene a los posibles casos de viruela de mono a lo que se hace regularmente con muestras sospechosas de sarampión.



Es que a pesar de que Uruguay actualmente no tiene casos de sarampión, “cada tanto se envían muestras para descartar”, señalaron desde la cartera de Salud Pública.

Hace diez días, el MSP publicó un comunicado alertando sobre el aumento de casos de viruela de mono en el mundo, e indicó que en el país se hace un “seguimiento de acuerdo a la sintomatología y los antecedentes de viaje”.



Si bien la enfermedad infecciosa se detectó por primera vez en humanos en la década de 1970, en las últimas semanas han surgido más casos de lo “esperable”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por eso se estudian los motivos detrás de esta suba. Los síntomas de la enfermedad son similares a los de la viruela, como dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones particulares en la piel. Además, la OMS indicó que la transmisión entre personas ocurre principalmente a través de gotículas respiratorias y esto se da solamente entre quienes comparten un contacto estrecho.



Los expertos consultados estuvieron de acuerdo en que se trata de una enfermedad “poco grave” y “menos transmisible” que el covid-19. “Hay ciento y pocos casos de algo que ya existía, de un virus que ya conocemos”, indicó el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana la semana pasada. Y agregó en el mismo sentido: “Es algo que siempre existió”.