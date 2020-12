El MSP entregó esquema de vacunación a Lacalle: 700.000 al principio y 500.000 luego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud le entregó al presidente de la República un esquema inicial de vacunación contra el SARS-CoV-2. En una etapa inicial, como ya se había anunciado, se vacunará al 20% de la población con mayor vulnerabilidad y al personal de salud. Eso supone alcanzar la inmunización de unas 700.000 personas (la dosis serían el doble, aunque podría variar según la vacuna elegida). En una segunda fase, anunció el mandatario Luis Lacalle Pou, se vacunaría a otras 500.000 personas.

Para asegurarse esa vacunación, que será gratuita y no obligatoria, Uruguay reservó dosis de la cartera Covax de la OMS. Ya se desembolsaron US$ 2,5 millones que salen del Fondo Coronavirus.



Eso no significa, aclaró Lacalle Pou, que Uruguay quede atado a las vacunas que ponga a disposición el fondo. “Si el día de mañana hay una vacuna que convence a nuestros científicos y la logística necesaria es la que tiene el país, iremos por el pool de compras o hablaremos con el gobierno que haya que hablar”, precisó.

En ese sentido, el canciller Francisco Bustillo, de viaje en Moscú, aseguró que hace dos semanas, técnicos vinculados a la vacuna Sputnik V visitaron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. “Simplemente estamos dándonos la oportunidad de escuchar y aprender las distintas inquietudes que nos transfieran. Con el tiempo se va a tomar una decisión sobre a cuál se apuesta. Rusia lo viene haciendo muy bien y nos vamos a dar la oportunidad de estudiar esa posibilidad”, dijo.

Mientras los científicos hacen su trabajo de análisis y esperan por las aprobaciones de la OMS, el gobierno uruguayo, según anunció ayer Lacalle Pou, ordenó una encuesta de opinión pública para conocer cuál sería el grado de adhesión de la población uruguaya a una posible vacuna cuya administración sea voluntaria.