MSP: Daniel Salinas cesa a 42 funcionarios de confianza del anterior gobierno

En medio de una emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, este fin de semana el ministro de Salud Pública Daniel Salinas cesó a 42 funcionarios de particular confianza de las anteriores administraciones.

Si bien se trata de una medida meramente administrativa y que ocurre en cada transición de gobierno, llamó la atención entre los funcionarias que la decisión se haya efectivizado en plena crisis sanitaria y, en algunos casos, que la comunicación haya sido telefónica.

Entre las recientes destituciones está la de la profesora grado 5 de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Lucía Delgado, quien hasta el viernes se desempeñaba como directora del Programa Nacional de Control de Cáncer.



El viernes en su Facebook, la jerarca escribió que había sido cesada mediante un mensaje telefónico que le había dejado en su celular una funcionaria del área de Gestión Humana del MSP. Pero la medida alcanzó también a la directora del Programa de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-Sida, Susana Cabrera, informó La Diaria y confirmó El País.

Delgado explicó a El País que no le sorprendió el cese pero sí la forma, y que no tuvo una transición con quien quedará al frente del programa.



La medida abarca en una primera instancia a unos 42 funcionarios de confianza de los pasados ministros de Salud Pública que debieron cesar en sus cargos el pasado 29 de febrero, a quienes se les concedió una prórroga, informaron fuentes de la salud.



Ayer, representantes de la comisión interna del MSP fueron recibidos por adjuntos de la Dirección General de Secretaría del ministerio, quienes informaron de la medida adoptada por el propio ministro Salinas. Explicaron a los funcionarios que las destituciones “no son elegidas al azar” y que corresponden a personal de particular confianza y no alcanzan a funcionarios de carrera.

Paralelamente, detallaron que en algunos casos los funcionarios fueron seleccionados por la dirección de cada unidad ejecutora. Fuentes de la salud informaron a El País que entre las 42 personas cesadas, la mayoría son funcionarios que se encontraban bajo el régimen de Comisión de Apoyo (mecanismo de contratación regido por normas del derecho privado).



Mientras tanto, en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) remarcaron que los cesados fueron notificados previamente de la decisión y que en muchos de los casos cuentan con más de una fuente laboral.

Diferencias.

Entre los funcionarios y jerarcas cesados, se encuentra la exdirectora del Departamento de Laboratorio del MSP, Verónica Seija, quien el 25 de marzo puso su cargo a disposición, junto a otros cinco directores. Seija fue desvinculada.



En esa nómina se encontraba la actual directora de Epidemiología, Raquel Rosa (exdirectora general de la Salud del gobierno del Frente Amplio), junto a los titulares de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Fronteras, Zoonosis e Inmunizaciones. Sin embargo, esta petición fue desestimada por Salinas quien encomendó a las jerarcas volver a sus tareas. La semana pasada las autoridades decidieron cesar a Seija de su cargo dado que pretendían mejorar la calidad de la gestión.

El subsecretario José Luis Satdjian dijo a El País que fue “un cambio decidido con el ministro en procura de mejorar la gestión del laboratorio de Salud Pública”. El número dos del MSP agregó: “No hubo otro argumento sobre la mesa que no sea mejorar la gestión del laboratorio, nada de las especulaciones que se hagan son ciertas, fue una decisión acordada entre el ministro y yo”.

En el gobierno entendían que el alto y justificado perfil técnico de Seija no era puesto en cuestión por sus compañeros del ministerio. Sin embargo, diversas fuentes de la salud consultadas señalaron que Seija ya había manifestado su disconformidad con la nueva gestión en medio de una emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus. Incluso era vista como una funcionaria con alto manejo informativo que había cometido errores en transmitir datos fuera de la institución. Una falta grave en momentos de emergencia sanitaria, comentó uno de los informantes.

Los consultados por El País explicaron que Seija discrepaba con algunos de los lineamientos impartidos desde la cartera para analizar los tests diagnósticos para confirmar COVID-19.



Es que el laboratorio que dirigía Seija era el que tenía la potestad para confirmar los nuevos casos reportados a diario. Los directores no compartían no solo algunas de las decisiones adoptadas desde la cartera, incluso cuestionaban la forma de comunicación del ministro Salinas.

El detonante de las diferencias El hecho que detonó la decisión de jerarcas del MSP de poner sus puestos a disposición fue la filtración de un documento interno de vigilancia epidemiológica que fue enviado a las direcciones departamentales y mutualistas y hospitales y que luego Daniel Salinas negó en una conferencia de prensa. Los jerarcas que en aquel momento pusieron sus cargos a disposición quedaron “molestos” con la definición del MSP, entre otras cosas, aseguraron fuentes de la salud a El País.