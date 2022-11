MSP oficializó vacunación con dosis de refuerzo anticovid a partir de abril del 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) definió que se administrará una dosis de refuerzo de vacuna contra el covid-19 a partir de finales del primer trimestre del año 2023 (que comprende el período entre marzo y abril), anunció este miércoles el director de Inmunizaciones, Gabriel Peluffo.

El jerarca indicó que esa dosis se recomienda en los mayores de 50 años, independientemente de su estado vacunal.



La decisión se toma a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Vacunas.

La agrupación también "concluyó que por el momento no habría mayores beneficios en un cambio de de vacunas a recomendar, aunque se va a continuar evaluando la evidencia que surja de la aplicación de vacunas adaptadas a variantes en poblaciones", indicó el MSP en un comunicado, en referencia a la posibilidad de utilizar una nueva vacuna de refuerzo de covid "actualizada" por la ómicron, que es bivalente (cubre las cepas anteriores y las nuevas).



"De los datos presentados se desprende que el perfil de seguridad de las vacunas (actuales) sigue siendo favorable a la recomendación. La efectividad vacunal durante el período de circulación de ómicron ha sido bueno con una marcada diferencia en la tasa mortalidad entre los no vacunados y los que recibieron 2, 3 y 4 dosis", señaló el comunicado.



"Como resultado del análisis la Comisión recomienda enfáticamente continuar con la vacunación contra covid-19 con las dosis correspondientes de acuerdo al grupo poblacional al que se pertenece -niños, adolescentes, jóvenes y adultos-", concluyó.



La semana pasada, el infectólogo grado 5 Eduardo Savio había dicho a El País que la vacuna bivalente es el “camino futuro a seguir”. En ese sentido, añadió en su momento: “Si nos tenemos que dar una quinta dosis, tiene que ser necesariamente con esta (versión) porque si no estamos completamente descubiertos ante ómicron”.