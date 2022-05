MSP ajusta normativa para regular traslados aéreos de pacientes dentro de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) están “terminando de ajustar” una nueva normativa para regular los traslados aéreos de pacientes dentro de Uruguay. Según supo El País, el proyecto en el que trabaja la cartera permitirá que diferentes empresas se presenten a una licitación con el fin de estar a cargo de los vuelos “interhospitalarios” en avión o helicóptero.

El objetivo del MSP es que la normativa quede lista en las próximas semanas y así poder incluir en un proyecto en la Rendición de Cuentas.



Se trataría de la primera vez que Uruguay regula los traslados aéreos de pacientes en coordinación con empresas privadas, debido a que actualmente ninguna puede hacerlo, como sí sucede con las emergencias móviles. El “gran disparador” del nuevo proyecto del MSP fue el caso de la niña que falleció esperando un traslado a Montevideo en Rivera en marzo, según informaron fuentes de la cartera.



“Esto funcionaría igual que las licitaciones para las emergencias móviles, que muchas veces son privadas. Las ambulancias privadas actualmente se ajustan a una normativa del MSP y de ASSE para poder funcionar. En el traslado aéreo sería lo mismo y se necesita una normativa sobre cómo integrar los equipos, las medidas de seguridad de cada aeronave y la capacitación que deberá tener cada integrante de la tripulación”, indicó la fuente del ministerio.

Actualmente el único convenio existente en materia de traslados no terrestres de pacientes es entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y Presidencia de la República. A través de este es que se coordinan todos los traslados de la salud pública, pero desde el MSP indicaron que “existe un problema de recursos y no hay una disponibilidad total” para llevar y traer pacientes graves de urgencia. En este sentido, aún no se sabe si el convenio perderá su validez una vez que se lleve adelante el nuevo proyecto para traslados aéreos o si las Fuerzas Armadas seguirán trabajando con ASSE en paralelo.



El proyecto está pensado para servir de “traslado genérico” y no específico según las especialidades médicas. “Es necesario asegurar el apoyo vital al paciente y mantenerlo estable durante el vuelo, pero no se diferenciará el traslado por patología”, indicaron desde el MSP.



Uno de los puntos que todavía no se estudió es el costo del proyecto. A pesar de que se requerirá de por lo menos tres bases aéreas disponibles en el interior del país, se utilizaría únicamente para trasladar a pacientes que ya están ingresados en un centro de salud y no casos “de emergencia”.

El gran antecedente para la nueva iniciativa es el Proyecto Rescate, una idea del MSP que se presentó en el plan de presupuesto quinquenal, pero no llegó a buen puerto. Ese proyecto tenía un costo de US$ 10.000.000 al año y requería de fondos de los ministerios de Salud, Defensa y Economía. Según supo El País, el nuevo proyecto tendría un costo menor al Rescate, aunque desde el MSP no indicaron cuál sería. A pesar de que aún no se habilitó la licitación para los traslados aéreos, durante la estructuración del Proyecto Rescate la cartera ya tuvo diálogo con cinco empresas que “se presentaron y ofrecieron sus servicios”. En este sentido, ahora tanto ASSE como el MSP espera que haya interesados en la nueva iniciativa. De las cinco empresas, una es de origen chileno, otra argentina y otra española, según supo El País.