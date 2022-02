MSP abrió agenda para dosis de refuerzo contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde este miércoles, el gobierno abrió la agenda para que las personas definidas dentro de los grupos de riesgo reciban dosis extra de la vacuna contra el COVID-19.

Entre los nuevos grupos habilitados figuran las personas mayores de 70 años que cuenten con las tres dosis iniciales contra el covid-19, y ahora estarán habilitadas a recibir una cuarta vacuna.



Además de esa franja etaria, la cartera de salud recomendó que los mayores de 50 “con comorbilidades” se agendaran para darse un cuarto pinchazo. Pero dado que no está cuantificada la cantidad de personas con comorbilidades todos los mayores de 50 que quieran agendarse podrán hacerlo, más allá de que tengan o no algún factor de riesgo. A estos se suman aquellos que residan en establecimientos de larga estadía o con comorbilidades o con síndrome de Down, que pueden recibir la cuarta dosis.

Listado de comorbilidades • Diabetes

• Cardiopatías: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria

• Obesidad

• Enfermedad renal crónica

• Trastornos neurológicos (enfermedad de Parkinson, demencia, enfermedad cerebrovascular, otras)

• Enfermedades respiratorias: EPOC, hipertensión pulmonar, asma moderado a severo

• Enfermedad interstical, fibrosis quística

• Enfermedades hematológicas: anemia de células falciformes y talasemia

• VIH bajo tratamiento antirretroviral

• Cirrosis y otras hepatopatías crónicas





Para recibir la cuarta o quinta dosis también se encuentran las personas inmunodeprimidas. En este caso la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) recomendó que reciban una dosis de refuerzo “después del esquema inicial de tres o cuatro dosis”, por lo que algunas ya podrían estar habilitados para recibir la quinta dosis, si en un principio fueron inoculadas con Sinovac.



Además, los jóvenes entre 12 y 17 años con comorbilidades podrán darse la tercera dosis.

Aquí se pude acceder a la agenda en línea.