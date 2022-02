Recomiendan refuerzo para mayores de 50 años con comorbilidades, pero todos podrán agendarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de una reunión extensa, la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) emitió una recomendación para que algunos grupos prioritarios reciban un nuevo refuerzo de vacunación y el Ministerio de Salud Pública (MSP) avaló y aprobó la decisión de los expertos.

La principal modificación implica que las personas mayores de 70 años que cuenten con las tres dosis iniciales contra el covid-19, ahora estarán habilitadas a recibir una cuarta vacuna. Además de esa franja etaria, la cartera de salud recomendó que los mayores de 50 “con comorbilidades” se agendaran para darse un cuarto pinchazo.



Según supo El País, debido a que el MSP no tiene cuantificada la cantidad de personas con comorbilidades y por la variedad de estas, todos los mayores de 50 que quieran agendarse podrán hacerlo, más allá de que tengan o no algún factor de riesgo.



Tal como sucedió con la aprobación de la tercera dosis de refuerzo, la población de personas inmunodeprimidas también fue priorizada en la nueva decisión. La comisión recomienda que “reciban una dosis de refuerzo, después del esquema inicial de tres o cuatro dosis”, según indica el comunicado emitido por el MSP.

En Uruguay actualmente conviven personas con esquemas de vacunación muy diferentes. Además de los que prefirieron no recibir ninguna vacuna o se han dado una única dosis y, por lo tanto, tienen su esquema incompleto, dentro de los vacunados con refuerzo hay cierta variedad. En población general, el 53,6% recibió la tercera, pero dentro de los inmunosuprimidos hay algunos que tienen cuatro vacunas en el caso de que inicialmente hayan sido inoculados con Coronavac.



Entre tantas dosis, existe cierta confusión acerca de cuál es el número ideal de pinchazos que las personas deben recibir y la respuesta aún no es clara. Lo que se aprobó ayer en la comisión de expertos es, en los hechos, una cuarta vacuna para ciertos grupos específicos. Sin embargo, los científicos hacen la diferencia técnica entre cuarta dosis y dosis de refuerzo. Esto tiene que ver con lo que se entiende por esquema básico de vacunación. Hablar de cuarta dosis significaría que esta es parte de la vacunación inicial contra el covid-19, pero se trata de un refuerzo. Según supo El País a través de fuentes de la cartera de salud, la redacción del comunicado habla de refuerzo y no de cuarta dosis porque ese esquema inicial de vacunación hoy son las tres dosis y no dos ni cuatro.



En la discusión de ayer entre expertos se presentaron diferentes evidencias y estudios sobre vacunación con cuarta dosis. El hospital Sheba en Israel -misma institución a la que pertenecían los intensivistas que asesoraron a sus pares uruguayos hace casi un año- lideró en diciembre una investigación sobre la efectividad de una cuarta dosis contra la enfermedad del covid-19. Y los resultados no fueron los esperados.



Porque si bien el nivel de anticuerpos aumentaba cinco veces al cabo de una semana, lo que era “previsible”, el incremento “no fue significativo y no se produjo el mismo efecto (o salto) que el observado con la tercera dosis”, había explicado en conferencia de prensa la profesora Gili Regev, directora de la Unidad de Prevención de Infecciones del Hospital Sheba.



Según Regev, “está muy claro que la tercera dosis es necesaria para quienes recibieron solo dos, pero no es tan evidente que sea el momento de administrar una cuarta dosis para la población en general”. En ese sentido, la especialista indicó que era preferible la selectividad dirigida a la población de más riesgo. Esa fue la recomendación que siguió Uruguay.

Aquí la cuarta vacuna no se dará a la población general, será para algunos pacientes. La comisión de vacunas consideró que por encima de los 70 años la edad es el factor de riesgo absoluto. Por eso los mayores no importa si tienen comorbilidades o no, si son inmunosuprimidos o no, el solo hecho de tener esa edad ya hace que se recomiende el refuerzo.



Los inmunosuprimidos, por ejemplo, tampoco son priorizados por casualidad. La inmunidad “deprimida” de algunas personas puede ocurrir por una enfermedad o también a partir de algo externo, como un trasplante o un medicamento. Esa característica hace que la respuesta que genera el organismo después de haber recibido los pinchazos sea menor a la de un paciente sano. “La vacunación jugó un rol importante para estos pacientes y su evolución fue muy favorable”, subrayó el nefrólogo Ricardo Silvariño. En el caso de los pacientes trasplantados, un estudio realizado en Uruguay que midió los niveles de anticuerpos generados tras la tercera dosis de refuerzo dio a conocer que solamente el 36% desarrolló una “inmunidad protectora”, según indicó Silvariño, a pesar de que “en el grupo se han generado menos casos, sobre todo comparado con la ola anterior donde hubo una moralidad mucho más alta”.



La cátedra de nefrología prepara un nuevo informe que midió los anticuerpos tras las tres dosis en pacientes con diálisis. Según los resultados iniciales a los que accedió El País, el 66% generó inmunidad.



Silvariño cree que se generó “cierta obsesión” con la inmunidad entre estos pacientes, debido a que, en el caso de infectarse, saben que posiblemente tendrán más riesgos que otros. “Muchos se tomaban muy mal los resultados (del estudio) porque básicamente dice que no generaron nada después de tres vacunas”, relató.