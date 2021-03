Miguel Asqueta: "La variante brasileña del COVID-19 está muy cerca y es una amenaza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es médico internista, exdiputado blanco por Colonia (2005-2010) y hace un año que lidera desde la Dirección General de Salud (Digesa) del MSP el combate al coronavirus. Miguel Asqueta conversó con El País sobre la situación actual de la pandemia, el avance de la vacunación, la amenaza de la variante P1, y contó cómo fue infectarse con el virus con el que él lucha a diario.

-Después de un año de combatir el coronavirus desde el MSP, ¿cómo fue enfermar y atravesar la enfermedad?



-Bien, al ser médico de profesión, tenemos muy conocidos sus síntomas y su probable evolución. Yo fui una de las personas que tuvo síntomas y, además de tenerlos, algunos fueron un poco más importantes. Por ejemplo, síntomas respiratorios, que hacen que rápidamente te tengas que monitorizar el oxígeno y todo eso, pero sin requerir internación, con cuidados permanentes.

-¿Qué le recomienda a quienes se contagien?



-Que no bajemos la percepción del riesgo porque lo que al principio parece una enfermedad de adultos mayores y solo con comorbilidades, está demostrado que ese es solo el porcentaje mayor. A no bajar la guardia, a seguir cuidándose. Es un virus muy contagioso y que puede tener un porcentaje importante de complicaciones.



-Ayer se alcanzó el récord de casos diarios, al tiempo que hay ocho departamentos en color rojo. ¿Cuál es hoy la situación de la pandemia?



-La situación es que estamos en la primera ola.



-¿Seguimos en la primera ola?



-Dejémoslo claro: la primera ola nunca cesó. Hoy estamos notoriamente peor que en el mes de febrero. Es una situación comprometida, es una situación que nos preocupa en lo sanitario. Son datos que por supuesto nos tienen que preocupar, son datos que hacen que se incremente el ingreso a los centros hospitalarios y que se incremente el número de pacientes en CTI. Esto estadísticamente va a hacer que se incrementen el número de muertes y el número de afectados. Ahora, como siempre, estamos en una gestión del riesgo responsable.

-¿Y a qué se le atribuye este aumento de los casos? ¿Al comportamiento de la población durante la semana de Carnaval? ¿Al ingreso de una nueva variante de COVID-19 al país?



-Mirá, muy a grosso modo, a algunas de esas cosas se puede deber. En la semana de Carnaval hubo una enorme movilidad, pero no la estoy criticando, digo que la hubo porque el uruguayo normalmente también se toma otra tanda de licencia en esas fechas. La semana de Carnaval, la prolongación del verano, mucha movilidad social, sectores como el de la diversión y algunos espectáculos, la gastronomía y demás, sumado a la minoría de la población que a veces no cumple ciertas medidas como en todo, se pudo haber juntado para que ahora tengamos este ascenso de casos.



-¿Ante este panorama el gobierno evalúa nuevas medidas?



-Tendríamos que ver si hay nuevas medidas o si en realidad el Poder Ejecutivo, como siempre lo ha hecho, discutirá medidas que ya conocemos. A la gente le pedimos que se mantenga en su burbuja, trate de no realizar ese tipo de actividades (reuniones de egresados) y que no haya aglomeración de 30 amigos.

-Ahora, la gente está cansada de las medidas. Incluso, con la llegada de las vacunas, las autoridades marcan que hay que seguir cuidándose.



-Y ahí hay un gran tema. Cuando se amplió el GACH, y se incluyó al profesor (Fernando) Filgueira y se trabajó en el tema, todos fuimos contestes en que era necesaria la mirada sociológica porque es natural que la gente cuestione algunas medidas que tiene que seguir repetidamente y que puedan significar algún tipo de sobrecarga. Esto es un hecho biológico; no es el gobierno, sino un virus.

-¿Qué nivel de preocupación tiene el MSP con respecto al eventual ingreso al país de la variante de Manaos P1, que en Brasil deja alrededor de 2.000 muertos por día?



-Estamos preocupados porque recibimos ahora durante el verano una serie de informes científicos.

Cartel que indica la frontera entre Rivera y Santana do Livramento. Foto: Mateo Vázquez

-¿Aún no se ha detectado ninguna de las variantes en Uruguay?



-En el informe de hace unas tres semanas decía que no las teníamos. No ha habido variantes. Está muy cerca.



-¿La P1 está cerca de ingresar?



-Está muy cerca geográficamente. En frontera seca tenemos un especial cuidado y queremos hacer todas las acciones porque sabemos que puede ser un riesgo que ingrese. Está muy cerca, es una amenaza. Hay varias variantes. Lo que sí sabemos es que el mayor problema que tienen algunas de ellas es su mayor contagiosidad.



-De ingresar al país, ¿cambiarían las reglas del juego?



-Totalmente, nos podría cambiar alguna regla del juego, pero te diría que en lo sustancial las medidas que tomó Uruguay deberían seguir siendo las mismas. ¿El cambio? En hacerlas más profundas.



-¿Cuántos casos de reinfección por coronavirus identificó en total el MSP?



-En el último informe epidemiológico salió un dato muy preciso que son 14 casos, que estrictamente por los criterios de la OMS no son 14 reinfecciones. Pero son 14 casos que están a estudio. Desde el punto de vista clínico, hubo 14 personas que se infectaron un día, que cursaron la enfermedad, que pasaron 90 días, y en las que el virus luego volvió a aparecer.

-¿Por qué les costó tanto a los trabajadores esenciales ir a los centros vacunatorios a inocularse con Sinovac?



-Y... creo que habría que preguntárselo a ellos. Pusimos todas las herramientas. ¿Sabés cuándo fue que hicimos el plan de vacunación? El 21 de agosto de 2020, cuando recién las vacunas estaban en fase dos. Quedó terminado el 22 de diciembre. Porque acá hay mucho mito con esto. En la franja que se vacunó con entre 55 y 59 años, en la que estuvo el señor ministro -con él somos de la misma edad, comenzamos juntos la Facultad de Medicina de la Universidad de la República- no te imaginas la cantidad de nuestros compañeros y amigos que tienen 55, 57, 58 o 59 que dijeron ‘llegó la Sinovac, perfecto, me puedo anotar porque tengo 57, 58, soy médico y no quiero esperar a la semana que viene’. Mirá que el fenómeno segunda dosis de los días feriados... A ver, no es que nos parezca a algunos, lo tenemos de primera mano ese tipo de casos.

-¿Una persona que recibió la vacuna contra el COVID-19, podrá inocularse con la de la influenza estacional cuando quede habilitada?



-El primer gesto a mi retorno, el 2, 3 de marzo, fue conversar con la División Inmunizaciones de tal forma de que se comenzó a trabajar en la inmunización de la gripe y lo que vamos a hacer es bifurcar: que se mantenga la del coronavirus por un grupo coordinador, un grupo logístico que está muy armado en el ministerio. Se va a seguir rigurosamente el plan que hay para coronavirus, pero por otra parte, le hemos transmitido a Inmunizaciones que nos encargaremos de diseñar un plan. No es descubrir la pólvora porque la vacunación de la gripe se da todos los años y ya está establecido.