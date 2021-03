Variante brasileña de COVID-19: datos de la nueva cepa que preocupa a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de salud, Daniel Salinas, se vacunó esta mañana contra el COVID-19, al habilitarse su grupo etario. Tras la inoculación, el jerarca llamó a vacunarse contra esta enfermedad y dijo que Uruguay está ante un gran desafío por la cepa brasileña del coronavirus.

"Tenemos que entender una cosa que es muy clara: hay un problema severísimo en Brasil. Hay una cepa que viene mutando y que es la P1, que se ha constituido en un nuevo desafío, entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna de Pfizer para el sector sanitario, que tenemos remanente de Sinovac, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus deje de mutar", dijo Salinas. "Tenemos que hacer un despliegue muy rápido y muy ágil y exhortamos a la población, no es porque se nos ocurra, es porque estamos, entre comillas, amenazados por la situación epidemiológica brasileña.

"Tenemos la amenaza de Brasil, y la amenaza de Brasil se puede convertir en un problema mundial por la mutación. ¿Cuándo muta menos el virus? cuando no está, porque muta cuando está el virus y si no está no puede mutar, por eso es importante vacunarse", agregó el ministro.

Pero, ¿qué es lo que tenemos que saber de la P1, la cepa brasileña del COVID-19?

La situación en Brasil



Las nuevas variantes del coronavirus consideradas más transmisibles y peligrosas avanzan por Brasil y ya son predominantes en al menos un cuarto del país, que enfrenta la peor fase de la pandemia con más de 1.600 muertos diarios.



Contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos, ambulancias transformadas en improvisadas habitaciones de hospital, traslado de pacientes a miles de kilómetros de distancia... Las señales de un inminente colapso sanitario son cada vez más visibles en Brasil.



"Brasil se está transformando en el mayor laboratorio a cielo abierto de coronavirus, pueden surgir un gran número de mutaciones" y a raíz de eso, "variantes más infecciones y letales", alertó este viernes a Efe el reputado científico brasileño Miguel Nicolelis, profesor catedrático de la Universidad Duke de Estados Unidos.



Desde el inicio de la crisis sanitaria, Brasil acumulaba, hasta el 5 de marzo, 262.770 muertes y cerca de 10,9 millones de casos, aunque se estima que el número real de infecciones es hasta dos o tres veces mayor.



¿Consecuencia? Tres cuartas partes de Brasil está con más del 80 % de sus camas de terapia intensiva ocupadas.

Mutación del coronavirus



Detrás de este 'tsunami' de contagios que crece sin cesar desde noviembre hay varios factores, pero el que más inquieta a los científicos es la circulación sin freno de variantes del SARS-CoV-2 con mutaciones asociadas a un mayor poder de infección.



En al menos siete de los 27 estados brasileños ya son mayoría los casos detectados con las llamadas "variantes de preocupación". Son Amazonas, Ceará, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, según la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigación médica referencia en Latinoamérica.



En todos ellos, los hospitales están al límite, especialmente en los tres últimos, que conforman la región sur del país. Y parece ser apenas el principio.

"El efecto de las variantes va a comenzar a sentirse ahora", alertó Nicolelis.

Dónde surgió la cepa y sus características.



La variante surgió en Manaos, Brasil, capital de la Amazonas. La brasileña, conocida como P.1 y originaria de Amazonas, ya está presente en casi todo el territorio brasilero.



"La película se repite. Amazonas fue el primero, pero los otros están yendo detrás. No me sorprendería ni un poco que la P.1 fuera la principal responsable de lo que está pasando en el sur", afirmó a Efe Felipe Naveca, virólogo del Instituto Leônidas & María Deane (Fiocruz Amazonia).



Por otro lado, cada vez son más los indicios que apuntan a que la variante brasileña es capaz de evadir los anticuerpos generados por una persona que superó el COVID-19 previamente.



Y a mayor número de casos, mayor la probabilidad de que surjan nuevos linajes. De hecho, la Fiocruz ha aumentado su capacidad de secuenciamiento genético en todo el país a fin de averiguar "si la propia P.1 también está evolucionando".



"Mientras tengamos ese ambiente con millones de casos diariamente existe la posibilidad de que surja otra variante y no sé si será peor que la P.1. Precisamos cortar la transmisión para que no haya chances de que aparezca algo peor", insistió Naveca.



Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.



Científicos de la Fundación Fiocruz, del Ministerio brasileño de Salud, detectaron además en la mayoría de los pacientes de seis estados (de ocho analizados) una mutación de esa variante.



Variante brasileña más contagiosa



La variante del coronavirus detectada en Japón pero originaria del estado brasileño de Amazonas ya es la dominante en su capital Manaos y en gran parte del territorio brasileño.



"Todos los indicios ya indicaban que es más contagiosa, porque tiene mutaciones que ya habían sido relacionadas con la mayor transmisión que tienen las variantes de Reino Unido y Sudáfrica. Ahora, este dato de la frecuencia muy alta con que ha sido encontrada refuerza la sospecha de que es más contagiosa", agregó el científico, miembro del Instituto Leônidas y Maria Deane que trabaja junto a la prestigiosa Fundación Fiocruz.

¿Más letal?



Según Naveca, la Brasil P.1 es una mutación de "uno de los 18 linajes" de coronavirus que han circulado en el estado de Amazonas desde el inicio de la pandemia y que llegó a ser dominante durante el segundo semestre de 2020.



El investigador explicó que con los datos recabados hasta ahora "no da para decir que esa variante sea más letal", aunque las autoridades no descartan que su propagación esté relacionada con el dramático aumento de muertos y casos en el estado de Amazonas desde inicios de año.

OMS preocupada por la situación en Brasil y por los países vecinos



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el pasado viernes a Brasil que la situación sanitaria "es muy seria" en el país y le urgió a tomar "medidas agresivas" para atajar el nuevo rebrote de la pandemia del coronavirus.



"La situación es muy seria y estamos muy preocupados. Las medidas sanitarias que Brasil tome deberían ser agresivas, al mismo tiempo que avanza en la vacunación", dijo en rueda de prensa el jefe de la OMS.



"La preocupación no gira tan solo en torno a Brasil, sino también en torno a los vecinos de Brasil, es casi América Latina en su conjunto, muchos países, excepto dos más o menos", alertó Ghebreyesus.



"Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá, así que esto no solo trata de Brasil, creo que atañe a toda América Latina", señaló. El gobierno brasileño "tiene que tomarse esto muy muy en serio", recalcó.