Salinas se vacunó: advirtió por "amenaza" de cepa de Brasil y dijo que evalúan abrir a más franjas

El ministro Daniel Salinas se vacunó contra el coronavirus esta mañana a las 8:30 en el Hospital Maciel como parte del nuevo grupo de personas entre 55 y 59 años a las que se le habilitó la inoculación desde esta semana y exhortó a las personas a agendarse ante la "amenaza" de la cepa brasileña.

"Tenemos que entender una cosa que es muy clara: hay un problema severísimo, severísimo en Brasil, hay una cepa que viene mutando y que es la P1 y que viene tomando Brasil y que se ha constituido en un nuevo desafío, entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna de Pfizer para el sector sanitario, que tenemos remanente de Sinovac, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus deje de mutar", dijo Salinas. "Tenemos que hacer un despliegue muy rápido y muy ágil y exhortamos a la población, no es porque se nos ocurra, es porque estamos, entre comillas, amenazados por la situación epidemiológica brasileña



"Tenemos la amenaza de Brasil, y la amenaza de Brasil se puede convertir en un problema mundial por la mutación. ¿Cuándo muta menos el virus? cuando no está, porque muta cuando está el virus y si no está no puede mutar, por eso es importante vacunarse".

El ministro dijo que no se "amputan" ninguna medida para la población de la frontera con Brasil.

El ministro afirmó que hay 172.000 personas entre vacunados y agendados, pero hay capacidad para más por lo que "hoy vamos a abrir jueves y vamos a definir si abrimos para alguna otra franja o no".

Salinas insistió en que "como hay segunda dosis, las personas que se vacunan en esta época y este momento quedan con una reserva entonces bloquean la capacidad de vacunar en 28 días. Si hoy puedo vacunar 30.000 en un mes estoy dando la segunda dosis por lo tanto no puedo seguir avanzando. Cuanto más rápido aprovechemos el tiempo ahora es la clave para inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles y reducir las internaciones en CTI y fallecimientos, que vamos a seguir teniendo porque el empuje que estamos teniendo ahora así lo marca".

Salinas fue vacunado con la dosis del laboratorio chino Sinovac y posteriormente se le entregó un reloj para controlar los 15 minutos posteriores en caso de tener algún efecto secundario. "Tuve un leve ardor y nada más", dijo. En todos los pasos fue acompañado por el director del Hospital Maciel Aníbal Dutra. "Me anoté por la edad, en general soy una persona sana".

Según el monitor de vacunas del MSP, hasta esta mañana de lunes iban 72.686 personas inoculadas. Para hoy había 28.554 personas agendadas.