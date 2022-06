Lacalle Pou dio positivo a covid-19 y anunció que cancelará todas sus actividades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes que dio positivo a un test de covid-19 y por esa razón suspenderá su participación en la Cumbre de las Américas, que comenzó este lunes.

"Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EE.UU., me realicé hoy un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo", escribió en Twitter. "A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días", añadió.



Lacalle Pou iba a asistir del 8 al 10 de junio a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles (Estados Unidos).



Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y el de Costa Rica, Rodrigo Chaves, lo habían invitado a una reunión, en el marco de ese evento, que inició con la confirmación de Estados Unidos de que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones, según dijo a Efe un alto funcionario estadounidense.



Además, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que no concurrirá porque no se invita a todos los países del continente.

Desde el inicio de la pandemia, 11 ministros anunciaron haber dado positivo a un test de coronavirus. Los últimos fueron el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Salud Pública, Daniel Salinas.