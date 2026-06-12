La FUS denunció a los exdirigentes Bermúdez y Dos Santos por estafa y aprobación indebida

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) presentó este viernes una denuncia penal contra Jorge Bermúdez, exsecretario general del sindicato por 26 años, y Héctor dos Santos, el exsecretario de Finanzas, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos sindicales.

Diego Camaño, abogado de la FUS, dijo a El País que la denuncia es por estafa y apropiación indebida. La decisión se dio tras una auditoría que arrojó “irregularidades” y “maniobras” con dineros sindicales. Entre esas situaciones, el “retiro de fondos sindicales para gastos propios”, así como pagos de la tarjeta personal de Bermúdez “con fondos sindicales”, indicó el abogado.

“La denuncia es contra Bermúdez e involucra la actuación de Dos Santos por haber sido quien estaba a su lado en Secretaría de Finanzas. También puede haber alguna otra persona involucrada que veremos en el correr de la investigación”, dijo Camaño.

Bermúdez y Dos Santos fueron expulsados de la FUS el 24 de octubre pasado, en medio de abucheos, poco después de conocerse los primeros resultados de la auditoría de la FUS, de mayo de 2024 a julio de 2025, que arrojó un faltante de comprobantes de gastos por $ 2.691.473, y la no justificación de viáticos de Bermúdez por $ 741.421 en el mismo período.

Marcos Franco, secretario general de la FUS desde mayo de 2024, dijo a El País que en la asamblea de octubre pasado se resolvió que una vez finalizará la auditoría del sindicato, que abarcó el período 2020 - 2025, se realizara una denuncia penal en Fiscalía a partir de los primeros resultados, citados.

“Para nosotros es muy triste lo que pasó”, manifestó Franco. “No puede haber uso y excesos desmedidos sobre los bienes de la organización, porque en definitiva son aportes que hacen los trabajadores, y frente a eso tenemos que ser muy cuidadosos”, agregó.

Consultado sobre si como dirigente cercano a Bermúdez en su gestión no vio o sospechó de alguna de los resultados que reportó la auditoría, Franco lo negó. El sindicalista dijo que al asumir pidió información del gasto, y luego notaron “irregularidades”.

“No voy a hacer de esto un Carnaval, este tema se debe dirimir en la Justicia”, dijo Bermúdez consultado por El País. “Cuando se nos convoque a la Justicia, primero escucharemos de qué se nos acusa, y después diremos todo lo que haya que decir. No es en otro lado, no es con conferencia de prensa. Esto es enserio”, añadió.