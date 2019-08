CUDIM respondió a denuncia de Engler por su desvinculación del organismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) emitió un comunicado este jueves a raíz de los dichos del doctor Henry Engler, quien aseguró que fue despedido del centro y que lo "borraron del BPS".

El CUDIM informó que el 27 de noviembre de 2018 Engler presentó su renuncia como director general al presidente de la República. La renuncia fue aceptada el 3 de diciembre de ese año y designó en su lugar al doctor Omar Alonso.

Un día después (4 de diciembre de 2018), el Consejo "consideró de interés contar con la permanencia del profesional como consultante científico externo, siendo la modalidad habilitada por la normativa vigente, considerando su residencia en el exterior", explica el documento.



"El 30 de julio de 2019, la nueva integración del Consejo Directivo de la institución, en virtud de que el profesional aún permanecía en carácter de dependiente ante el BPS, constando la irregularidad contractual del vínculo del profesional, resolvió por unanimidad de los presentes declarar la cesantía del Dr. Engler en su cargo de Asesor dependiente del CUDIM, a partir del 31 de julio de 2019", expresó el centro.



Fue el mismo 30 de julio que además se resolvió "valorar la modalidad adecuada para contar con la experiencia del Dr. Engler según las necesidades institucionales, tal cual le fue comunicado por el Comité Ejecutivo en pleno y por el Consejo Honorario (31 de julio y 14 de agosto de 2019)".

"El Consejo Honorario y el equipo técnico y administrativo del CUDIM desean trasmitir a la sociedad que las tareas asistenciales, de investigación y de formación se desarrollan con absoluta normalidad", explica el documento.



Engler dijo este jueves en diálogo con "Así nos va" (Radio Carve) que espera que el presidente Vázquez "tome cartas en el asunto".



"Me despidieron. Me borraron del BPS. Surgió bastante rápido. Quedé colgado de un pincel y me sacaron la escalera", había indicado Engler a "Fuentes confiables" (Radio Universal). "Lo que me hicieron fue una canallada", aseveró.