Henry Engler: "Yo espero que el presidente tome cartas en este asunto"

El investigador y ex director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, Henry Engler, que fue despedido del Cudim dijo este jueves que espera que "el presidente (Tabaré Vázquez) tome cartas en el asunto"

"Me despidieron. Me borraron del BPS. Surgió bastante rápido. Quedé colgado de un pincel y me sacaron la escalera", había indicado ayer miércoles a "Fuentes confiables" (Radio Universal) . Además afirmó que lo "echaron del Cudim por Skype",



Esta mañana Engler, en diálogo con "Así nos va" (Radio Carve), indicó: "Yo espero que el presidente tome cartas en este asunto". Por otra parte sostuvo que lo echaron leyéndole "el punto número 5 de un acta que no estaba firmada”.



"Me llamó el nuevo director (Omar Alonso) y leyó un punto numero 5 que dice que por que por cuestiones legales, informes judiciales yo termino como asesor del Cudim”, dijo Engler y agregó: "Yo me entero que me echaron porque a los dos o tres horas llaman a todo el personal y leen es mismo numero punto 5 que yo no logré entender y alguien pregunta '¿qué significa eso que ustedes dicen?´y entonces dice el director: 'Engler está separado del Cudim´".

"Hoy me cerraron el correo del Cudim, yo tengo correo con investigadores intencionales, estoy continuamente en contacto con ellos intercambiando ideas y además en el correo del Cudim hay información importante de cómo ha funcionado el Cudim y de cuáles problemas hemos tenido y yo ahora no tengo acceso a eso", indicó.



Engler dijo que le parece muy importante que Vázquez se pronuncie sobre el asunto y comentó: “El decano de medicina me ofreció que yo entrara al Cudim por la Facultad de Medicina. Yo lo vi como muy buen posibilitad”