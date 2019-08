Engler dijo que fue despedido de CUDIM: "Lo que me hicieron fue una canallada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El investigador y ex director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, Prof. Dr. Henry Engler informó que fue despedido del CUDIM.

"Me despidieron. Me borraron del BPS. Surgió bastante rápido. Quedé colgado de un pincel y me sacaron la escalera", dijo Engler a "Fuentes confiables" (Radio Universal).

"Me echaron del CUDIM por Skype", agregó y señaló: "Me despidieron basado en un informe jurídico. No me avisaron, fue a quemarropa".

"El asunto fue que yo le mandé una carta al presidente (Tabaré Vázquez), con mucho dolor por lo que pasó con (el fallecimiento de) María Auxiliadora Delgado y con lo que está peleando ahora (un nódulo pulmonar de carácter maligno) y le comenté que los jóvenes debían asumir funciones ejecutivas y los veteranos dejar que las ejerzan y apoyarlos, porque fuertes personalidades pueden cohibir a los más jóvenes. Entonces le planteé que los tres que pasamos los 70 años pasemos a trabajar el 50%. La propuesta no fue bien vista por los otros dos veteranos. Ellos quedaron trabajando al 100%, pero sin estar en tareas ejecutivas y yo dejé parte de mis tareas ejecutivas para trabajar 50%", contó.

"Le dije que dejaba la dirección general, pero quería continuar en investigación. El asunto es que se formó una nueva dirección. Propuse al Dr. Omar Alonso como director general, él decidió en febrero del 2019 que yo continuara como investigador principal y asesor suyo y del máximo órgano. Hasta ahí, eso estaba todo bien", añadió.

Engler narró que "se formó una nueva dirección con Alonso a la cabeza" en la que estaban la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), la Universidad de la República y el MSP (Ministerio de Salud Pública). Sostuvo que "pasaron bastante tiempo" sin comunicarse con él y en la primera reunión mostraron un informe jurídico por el que lo despidieron.

"Lo que me hicieron fue una canallada (…) Me trataron como si fuera un trapo", recalcó.

Asimismo explicó que "hay 44 proyectos que están en el aire" y contó que iba a comenzar un "estudio nuevo para ver células, que seguramente están implicadas en la enfermedad Alzheimer".

"Todo lo que yo hice, produje y desarrollé en Suecia quedó en CUDIM (…) En vez de estar con problemas judiciales, ya tendríamos que estar viendo a los primeros pacientes con esta sustancia nueva que estamos seguros que tienen que ver con la enfermedad Alzheimer", añadió.

Por otra parte le agradeció al Decano y el Consejo de la Faculta de Medicina que le "ofrecieron trabajar como docente y que fuera al CUDIM representándolos. Pero veo un ambiente tenebroso que no quieren que me quede".