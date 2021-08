Hospitalización de niños por Delta en el mundo abre el debate sobre la vacunación de menores de 12

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según el último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), las personas menores de 15 años representan el 14,5% de los casos de COVID-19. En el mismo grupo etario, si se compara con el resto la letalidad es la menor: 0,01%. Las muertes y los casos graves en niños han sido prácticamente inexistentes durante la pandemia, pero eso podría cambiar con la llegada de la variante Delta.

La Academia Americana de Pediatría emitió un comunicado esta semana alertando que en Estados Unidos aumentaron un 84% los casos en menores de 12 y que los hospitales se ven cada vez más colmados de niños internados por COVID-19 a causa de la variante de origen indio.



En Uruguay hasta el momento la Delta no circula de forma comunitaria y se ha detectado únicamente en personas que retornaron del exterior. Estas fueron vigiladas por las autoridades sanitarias, lo que permitió el control de la variante. Sin embargo, el virólogo Gonzalo Moratorio dijo en las últimas horas que “es inminente” la circulación comunitaria de la Delta. “En algún momento” sucederá, afirmó en Telenoche (canal 4) y agregó: “Existen datos preliminares que nos hacen pensar que eso puede pasar más cerca de lo que pensamos”.

Frente a esa posibilidad, el pediatra, infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo a El País que la hospitalización de niños por COVID-19 “va a depender en gran medida de la circulación de variantes que haya” porque “se ha visto que la Delta podría hacer que dejen de cursar la enfermedad en forma leve como lo venían haciendo”.

El ministro Salinas ha dicho que esta variante en particular representa una “epidemia para los no vacunados” y los expertos están de acuerdo en que Uruguay hoy tiene una situación epidemiológica “más segura” que cuando ingresó la P.1 porque más del 65% de la población cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. De todas maneras, entre las personas que todavía no fueron inmunizadas hay un 17% que representa a los menores de 12 años, porque aún no están autorizados a hacerlo.



En este sentido, Galiana dijo que “es planteable” pensar que el gobierno implemente la vacuna para esa población, pero agregó: “Todavía no hay nada oficial a nivel internacional que dé certezas sobre cuál sería la dosis adecuada. Además no me parece que sea una necesidad de ahora; iremos viendo cómo se desenvuelve la Delta y en función de eso se decidirá”.

Por su parte, el pediatra Gabriel Peluffo subrayó que “no es necesario especular” sobre la vacunación en niños porque “por ahora los pasos que está dando el MSP son adecuados” y “primero es necesario convencer a los que no se vacunaron y pueden hacerlo, porque los niños generalmente se contagian de los adultos”.

La reapertura de fronteras anunciada esta semana podría potenciar la circulación de la variante Delta. Sin embargo, según fuentes del MSP, no está previsto endurecer los requisitos de ingreso. Se mantendrá la normativa actual y los extranjeros vacunados deberán realizarse un segundo PCR en Uruguay.

Qué vacuna.

Hasta el momento, Emiratos Árabes y China son los únicos que aprobaron la vacunación en niños menores de 12 años. Ambos lo hicieron con la vacuna de Sinopharm, que funciona a partir de la tecnología de virus inactivado, tal como la de Sinovac.



Los pediatras locales aún no saben cuál vacuna se administraría a los menores de 12 en el caso de que se aprobara su inmunización. “Como los niños responden de forma más rápida que los adultos a la vacuna, sería razonable pensar en plantear la inmunización con una vacuna que tenga menor carga inmunogénica que las usadas en adultos”, explicó el director del Pereira Rossell. Galiana explicó que la de Pfizer podría diluirse y en lugar de tener 30 microgramos del componente de la vacuna por dosis, “hacer inyecciones menos cargadas del antígeno que se inyecta”. De esta manera, a los niños se les podría dar de 10 microgramos “e igual se generaría una buena respuesta”.

Efectos adversos.

La cartera sanitaria comunicó este martes que se identificaron nueve casos de “Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (Esavi) graves” tras recibir las dosis contra el COVID-19. Además, se informó que hay cinco “en investigaciones no confirmados aún” y que entre ellos hay dos de miocarditis en adolescentes. Uno ya fue dado de alta y el otro se encuentra en recuperación con buena evolución. Los jóvenes tienen 12 y 14 años.

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Foto: Estefanía Leal

“Los reportes adversos son ínfimos al lado de la gravedad que tiene la enfermedad en sí misma”, remarcó la directora del programa de la niñez del MSP, Alicia Fernández.

Sobre los casos de miocarditis, Galiana comentó a El País que “siempre es más grave cuando se vincula a la infección que a la vacuna y la probabilidad de que exista es absolutamente excepcional”, tal como ocurrió en Uruguay donde posiblemente haya dos casos.



“Hemos visto muchos casos de adolescentes en CTI por esto después de transitar COVID. Es claramente más frecuente que la asociación con la inmunización, y por eso es más seguro que se vacunen”, sostuvo el pediatra.