Hospital de Colonia tiene presupuesto para contratar, pero no logra que acepten

El Hospital de Colonia tiene por delante una tarea compleja. Cuenta con el dinero para contratar los profesionales médicos y no médicos que necesita, pero a pesar de ello no logra que se incorporen.

Y tanto las autoridades del centro como los funcionarios aseguran que ya hay un “efecto directo” en la calidad asistencial de los usuarios de ASSE que se atienden allí por la falta de personal.



“Es cierto que tenemos una falta, pero ya estamos haciendo llamados de acuerdo al financiamiento que se nos asignó”, sostuvó al respecto el director del Hospital de Colonia, Gustavo Fernández. Los llamados que están abiertos actualmente son para médicos de emergencia, jefes del área de cirugía, personal de CTI y licenciados en enfermería.



Con respecto a los enfermeros se requieren “por lo menos” seis profesionales y allí es donde está la principal carencia de los recursos humanos. Fernández dijo que es posible que los llamados queden “desiertos o semidesiertos” porque hay una “clara dificultad en el proceso de contratación” debido a la “competencia con otros centros de salud”.

A pesar de que exista rubro disponible, los centros privados ofrecen mejores salarios y eso atenta contra el Hospital de Colonia. “Todos buscamos los mismos recursos”, agregó Fernández.



Sin embargo, desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) creen que el problema responde a las condiciones laborales que el centro.



La presidenta de la Comisión Interna del Hospital de Colonia, María Sara Graneri, aseguró que “hay personas que entran a trabajar y luego deciden renunciar” porque “al haber poco personal se trabaja de forma muy desordenada” y “el desgaste que se genera es muy grande”. “Hace unas pocas semanas entró una nurse y trabajó tres días, al cuarto día ya había presentado la renuncia”, contó Graneri.



El gremio de funcionarios cree que las remodelaciones que se hicieron en el hospital durante los últimos años no se acompañaron de un aumento de personal y eso explica parte del problema.



Por su parte, el representante de la Federación de Médicos del Interior (FEMI) en el departamento, Michel Heguaburu, dijo que “más allá de que se hagan llamados” existe una “situación de fondo que sigue exactamente igual y explica el problema”. “A pesar de que se creen cargos, en la medida de que no sean atractivos para los médicos y no fomenten la radicación en Colonia o algún tipo de compromiso con la institución, no se va a solucionar nada”, sostuvo Heguaburu.

Parte de los cargos que se buscan completar se financian mediante Comisión de Apoyo, lo que implica que los trabajadores tengan que facturar por sus servicios. Esto es algo que para el dirigente de la FEMI genera “un vínculo laboral totalmente endeble”.



“Hoy ASSE está generando un montón de gastos a raíz de la falta de servicios porque todo el tiempo se gestionan traslados a otros centros públicos o también a las mutualistas del departamento para que los pacientes se puedan atender allí”, añadió.

Cierre de blocks

ASSE resolvió hace poco más de un mes cerrar los blocks quirúrgicos de las policlínicas ubicadas en Juan Lacaze y Rosario. A partir de esto, los pacientes con cirugías pendientes son derivados al Hospital de Colonia y eso genera una “sobrecarga asistencial”, según advierten los funcionarios.



El cierre de los blocks responde a una serie de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en febrero, en donde se constató que allí podrían generarse “situaciones de riesgo para los pacientes” por problemas edilicios.