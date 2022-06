ASSE destituye a jerarca en Colonia tras varias denuncias por parte de funcionarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una reunión que duró más de cuatro horas, el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió el lunes destituir de su cargo a la subdirectora del Hospital de Colonia, Mónica Ruela, quien acumulaba varias denuncias por parte de funcionarios. Entre otras cosas se la acusa de cometer “abuso de poder” y “persecución” contra los trabajadores del centro de salud.

Las denuncias a Ruela no han sido aún confirmadas por el departamento jurídico de ASSE y no hay ninguna sanción en su contra, así que la destitución en sí no se debe a estas circunstancias. Lo que sucedió, sin embargo, fue que desde la administración entendieron que había que removerla del cargo con el fin de “destrabar el conflicto con el gremio”.



“La subdirectora era la cara visible de esos problemas”, explicó en este sentido a El País el actual director del Hospital de Colonia, Gustavo Fernández.



“Todas las denuncias que llegaron fueron orientadas a la división correspondiente y dieron como resultado que no existen pruebas fehacientes que culparan a la subdirectora de abuso de poder, ni tampoco de persecución. Su legajo está completamente limpio, pero el malestar en su contra siguió en el ambiente y fue una válvula de escape para terminar con eso el desplazarla del cargo”, indicó Fernández.



La denuncia más importante en contra de Ruela fue formalizada por Cecilia Badín, la antigua directora del hospital, que luego se desempeñó como jefa de Enfermería y pasó a recibir órdenes de Ruela en su cargo de subdirectora. Badín, quien pertenece a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), denunció haber sido víctima de “prácticas inaceptables” que perjudicaron su “dignidad” y vulneraron “gravemente” sus derechos funcionales. A pesar de que el director del hospital asegura que las denuncias fueron desestimadas y no llegaron a declarar culpable a la exsubdirectora, para Badín “aún resta el fallo final” porque “hay testigos que aún no declararon”.

La exjefa de enfermería del Hospital de Colonia, que ganó por concurso ese cargo, asegura haber vivido varias situaciones “feas” con Ruela. “Primero me pusieron en un lugar físico espantoso dentro del hospital. Era una oficina demasiado chica, considerando que la unidad (de enfermería) es la que tiene más funcionarios a cargo”, relató Badín.



Según dijo, el espacio que se le asignó en el hospital “no era cómodo” y estaba ubicado en un subsuelo, en donde “no llegaba el internet ni tampoco había muebles”, por lo que tuvo que llevar moviliario de su casa.



La designación de Ruela correspondía a un cargo político de confianza de la actual dirección de ASSE, igual que el de Badín durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando fue nombrada directora. La enfermera asegura que desde la actual dirección tienen “problemas con su filiación política” y eso explica “el mal relacionamiento” con ella.



Para Badín, la destitución que se oficializó el lunes significa un “alivio”, aunque cree que “se tomó acción después de mucho tiempo” cuando “era muy necesario sacarla del cargo”.

Y agregó: “La víctima no soy solo yo, somos muchas las personas que pasamos por situaciones feas de acoso permanente de parte de la exsubdirectora. Además, la destitución habla de que hay transparencia y los reclamos de los trabajadores llegan a buen puerto”.



Según supo El País, Ruela se enteró que fue destituida de su cargo estando certificada por enfermedad. “Esta situación ya le estaba afectando su manera de trabajar y también su salud”, indicó Fernández al respecto, y agregó que la exsubdirectora “ya había manifestado su voluntad de renunciar al cargo” semanas atrás, debido al “mal ambiente” en el centro hospitalario.



“Más allá de que las cosas que se dijeron en su contra sean ciertas o no, quien vive en el interior sabe que esto afecta mucho la imagen de uno. No es lo mismo en Montevideo que una ciudad chica como la nuestra, donde todos nos conocemos y cualquier cosa que se diga nos impacta directamente”, sostuvo el director del hospital departamental.



Fernández explicó: “Nosotros asumimos la responsabilidad de tener cargos de confianza y nos desempeñamos en ellos hasta que desde ASSE central no quieran que estemos más. Quizá hoy estemos y mañana no, pero lo importante es que la institucionalidad continúe y la asistencia también”.



Las fuentes de ASSE consultadas dijeron que aún se desconoce qué cargo pasará a ocupar Ruela a partir de ahora y tampoco se sabe quién la sustituirá. El País intentó sin éxito ponerse en contacto con Ruela.