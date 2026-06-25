Hospital Británico: cirugía robótica con resultados de primer nivel

Con catorce años de experiencia acumulada, tras la realización de decenas de intervenciones por año con resultados comparables a los mejores a nivel mundial, el Centro de Cirugía Robótica del Hospital Británico alcanzó la “madurez quirúrgica” y pone a disposición de la comunidad nacional y regional un servicio con los más altos estándares de excelencia.

Pionero en el desarrollo de la especialidad en el Uruguay, aquel Centro de Cirugía Robótica que comenzó atendiendo la patología prostática fue sumando la atención de patologías provenientes de otras especialidades, al tiempo que consolidó un equipo de profesionales médicos altamente capacitados, liderado por los doctores Roberto Puente y Fernando Abarzúa.

En la actualidad el Hospital Británico realiza entre 60 y 70 cirugías robóticas por año, adoptó plenamente la utilización de plataformas robóticas, alcanzó la “madurez quirúrgica” y ofrece resultados “óptimos, comparables a los de los países del primer mundo”, resumió Abarzúa, médico instructor del Hospital Hartfordos de Connecticut, EE. UU., y del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Británico desde sus inicios.

Producto de ese proceso, el Centro de Cirugía Robótica del Hospital Británico es elegido a nivel local por pacientes socios y no socios de la institución y también del exterior, particularmente de la región.

Ante el diagnóstico de cáncer de próstata, la prostatectomía radical robótica es la técnica quirúrgica indicada para el tratamiento de esta patología. Aunque existen opciones convencionales o laparoscópicas, es el Gold Standard a nivel mundial.

Habiendo cosechado resultados de excelencia en el área urológica desde sus inicios, el Centro de Cirugía Robótica fue evolucionando con el tiempo y la experiencia acumulada a la atención de otras patologías, como la renal, o las provenientes de especialidades como la ginecología, la cirugía torácica y la cirugía general, recordó Abarzúa.

Abarzúa consideró que la tecnología que el Hospital Británico pone a disposición de la comunidad no es el futuro sino el presente de la medicina. La cirugía robótica minimiza el margen de error, asegura una recuperación confortable, pues es una técnica mínimamente invasiva, con mejor manejo del dolor posoperatorio y que permite una reinserción más rápida al ritmo de vida habitual.

El especialista destacó el procesamiento de los resultados alcanzados, que se traduce en beneficios para los usuarios del Centro: “nuestros resultados se resumen en una base de datos, fueron publicados y son comparables a los datos compartidos por otros grupos en la literatura médica mundial. Esto es importante porque nos permite evaluar nuestro trabajo de forma objetiva, con datos estadísticos comparables y son similares a los que se obtienen en el resto del mundo. Tiene la trascendencia de que podemos extrapolar resultados al medio local sin salirnos de los estándares mundiales. Esto para el paciente es de extremada relevancia porque puede acercarse al Hospital Británico y recibir un tratamiento considerado estándar y con resultados comparables a los de los países del primer mundo”, subrayó.

En este contexto, el especialista e mostró muy optimista respecto del futuro del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Británico, pionero y único consolidado en el país: “Nuestro programa va a seguir creciendo, con el orgullo de haber sido pioneros. Los resultados de estos años de trabajo están a la vista, un grupo de pacientes significativo se benefició del Centro de Cirugía Robótica y de la certeza que da la experiencia”.