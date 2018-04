El Hospital de Bella Unión gastó $ 32 millones en ambulancias

La investigación policial de la División de Crimen Organizado e Interpol revela un conjunto de irregularidades en el contrato entre el Hospital de Bella Unión en Artigas y la empresa de traslados de ambulancias Siemm SRL que es propiedad de tres directores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Los traslados de personas que no existen y el cobro duplicado del IVA en los contratos de la empresa, como informó ayer el semanario Búsqueda, son apenas algunas de las presuntas irregularidades que ahora deberá estudiar el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco. Según las apreciaciones finales concluidas en un informe de la Policía de Crimen Organizado e Interpol al que accedió El País y que ya tiene en sus manos Pacheco, "entre abril de 2013 a diciembre de 2016, el hospital tuvo un gasto de aproximadamente $ 32 millones" en pagos a la empresa, propiedad del director del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; el director del Hospital Pediátrico de ese centro, Rodrigo Barcelona y Marcos García, actual director del Hospital de Salto.

El documento tiene 37 conclusiones, entre ellas, señala que la empresa de traslados realizaba viajes a departamentos para los que no era contratada, utilizaba insumos del propio centro de salud y sus médicos prescribían recetas del hospital a pacientes .

La empresa se inauguró en 2013, pero en 2011 fue cuando sus directores comenzaron a gestarla. Según el informe policial, en base a la investigación administrativa "Eguren, Barcelona y García recabaron información para poder crear la empresa" cuando ocupaban diferentes funciones en el propio hospital de Bella Unión.

Eguren ocupó cargos en el centro desde 2007, fue nombrado como encargado de la Dirección del Centro Auxiliar de Bella Unión, fue cesado en 2012 y luego nombrado como encargado de la Dirección del Hospital Español. Desde mayo de 2015 se desempeña como director del Hospital Pereira Ros-sell. Barcelona se desempeñó como médico interino de guardia en la emergencia del Hospital de Bella Unión de 2008 a 2014 y en mayo de 2015 fue designado como director del Hospital Pediátrico del Pereira. En el caso de García, de 2009 a 2010 fue encargado de la subdirección del Hospital de Bella Unión, fue adjunto al centro de salud y más tarde, en 2012, ocupó la encargatura de la dirección. En 2014 pasó a desempeñar cargos en el Hospital de Salto hasta llegar a ocupar su dirección.

Según el informe de la Policía, "la empresa realizó de 2013 a 2017 traslados que no se ajustan al objeto de la licitación", proceso de selección que nunca existió ya que en todos los casos se hicieron compras directas o licitaciones abreviadas. "Se contrató para realizar traslados a Montevideo, Salto y Artigas, habiéndose realizado traslados también a Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Young, Las Piedras, Fray Bentos, Durazno, Lavalleja y San José los que fueron amparados por la licitación abreviada en su momento".

Traslados "fantasmas".

Según el informe policial "varias personas que figuran en las órdenes de compra no existen de acuerdo a la información recabada de los sistemas informáticos y de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC)". Por otro lado, el informe determina que "la recaudadora firma las órdenes de compra con las que se paga a la empresa Siemm" al tiempo que "hay órdenes que no coinciden los precios que se pagan con los que se deberían pagar ya que en la mayoría de las órdenes hay diferencias y se paga más de lo debido", agrega.

El pasado 20 de marzo los tres directores de ASSE implicados en la causa declararon ante el fiscal Pacheco. Según informó Búsqueda, en los próximos días se solicitará citar a trabajadores del hospital. La denuncia fue realizada por el diputado del Partido Nacional Martín Lema y por Eduardo Rubio, de Unidad Popular, sobre presuntas irregularidades en contrataciones de ambulancias a la empresa Siemm. Tras ser habilitada, ganó una licitación para Bella Unión, y se hizo una inauguración en la que la entonces ministra de Salud Pública —expresidenta de ASSE— Susana Muñiz cortó la cinta y a la que también asistió la entonces presidenta de la administración, Beatriz Silva.

La primera licitación fue por un monto de $ 2.450.250, pero para octubre de 2013 ya se habían adjudicado traslados por $ 5.706.370. Este fue el primer caso a estudio de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento por el que ya se iniciaron actuaciones judiciales.

Carámbula esperará "respuesta" de Justicia

El presidente de ASSE, Marcos Carámbula, consideró ayer que antes de definir sobre el futuro de los tres directores de hospitales implicados en el caso, esperará a conocer las actuaciones de la Justicia de Crimen Organizado. En una jornada de inicio de las residencias médicas, Carámbula indicó que "hemos seguido cada uno de los temas que están en la investigadora, algunos de los casos están en la Justicia y otros son parte de la propia investigación administrativa de ASSE", anunció. El exintendente de Canelones, agregó que "seguimos bien de cerca y enterados de lo que se ha dicho en la investigadora de ASSE, tenemos que confirmar que esos hechos sean así. Yo no puedo ni debo hablar de situaciones puntuales, porque involucra a personas, a profesionales, eso está en el curso de la propia investigación y auditoría que están en ámbitos de la investigadoras de ASSE y en la Justicia, entonces naturalmente debo esperar esa respuesta", puntualizó. Cuando asumió su cargo, Carámbula anunció que una de sus primeras medidas será que los 42 directores de hospitales públicos concursen por sus cargos, algo que no sucede hasta ahora. Este miércoles, ASSE informó que "la selección de los directores de sus hospitales por concurso de antecedentes, méritos y presentación de proyectos de gestión" es una "línea estratégica". Aclaró que "en las sucesivas etapas todas las direcciones deberán ser concursadas y no solo aquellas mencionadas en la investigación parlamentaria en curso o que sean objeto de procesos administrativos o judiciales". Agregó que "mientras no existan impedimentos jurídicos, todos los actuales directores podrán presentarse a los llamados".