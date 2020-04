Lo que hay que saber antes de ir a vacunarse contra la gripe según la Sociedad de Pediatría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 6 de abril comenzó la campaña de vacunación contra la gripe en todo el país. En esta oportunidad, el Estado compró un millón de dosis, 400.000 más que el año pasado, informó en los últimos días el director general de Salud, Miguel Asqueta. Cabe destacar que la vacunación es gratuita y se lleva a cabo en los puestos de vacunación públicos y privados de todo el país, para lo cual no se requiere presentar receta.

“En el marco de la pandemia del coronavirus, la vacunación antigripal es prioritaria, hay que evitar que se superponga la gripe y la influenza al COVID-19”, enfatizó Asqueta.

A partir de este lunes podrán agendar día, hora y lugar las personas de 75 años y más, a partir del 24 de abril las personas de 65 años y más, desde el 1° de mayo los niños entre 6 meses a 5 años. En este grupo además se pueden vacunar hasta dos cuidadores por niño menor de 6 meses. Estos son algunos grupos de riesgo.

Para agendar la fecha de vacunación, los usuarios deberán agendarse a través de la web (tramites.uy) o vía telefónica (0800 4567) de acuerdo a un calendario definido por el Ministerio de Salud Pública.

El resto de la población se podrá agendar a partir del 8 de mayo. Las autoridades remarcan que es importante respetar el día, hora y lugar indicado para la vacunación y llevar la cédula de identidad cuando concurra a vacunarse.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) presentó en los últimos días una serie de recomendaciones a la hora de vacunarse.

Frente algunas frases como “me vacuné y contraje igual la gripe” o “cuando me vacuné tuve una gripe más fuerte”, la SUP plantea que "se trata de vacunas inactivadas, con capacidad de generar inmunidad (o sea, una respuesta del organismo a través de anticuerpos) pero que NO producen infección".

Su eficacia, que significa la capacidad para evitar enfermarse, "es de aproximadamente 70%-80%. Esto implica que, incluso estando vacunado, puede contraerse la gripe. Pero es fundamental saber que sí es muy eficaz para evitar las complicaciones, los casos graves y los fatales".

En resumen, el colectivo médico plantea que "las vacunas antigripales son seguras. Habitualmente son bien toleradas. Se reportan muy pocos efectos adversos, en general leves, vinculados a fiebre y dolor en el sitio de inyección. Son pocas las contraindicaciones".

La SUP destaca que "cualquier persona mayor de 6 meses y que no presente contraindicaciones puede vacunarse".

Ahora bien, esta vacuna está contraindicada para "menores de seis meses, así como personas con alergia grave (anafilaxia) comprobada frente a algún componente de la vacuna (ovoalbúmina, proteínas de pollo, neomicina, formaldehido, oxtocinol 9, tiomersal) o anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe".

Además, el colectivo médico destaca que deben mantener precaución aquellas personas con "alergia comprobada al huevo, con Síndrome de Guillain Barre o que lo hayan padecido en las 6 semanas posteriores a la administración de una dosis de vacuna antigripal, en inmunodeprimidos y portadores de trastornos de la coagulación, se aconseja consultar previamente al médico y en caso de enfermedad febril en curso debe postergarse su administración".

En tanto, existen otras situaciones que no presentan una contraindicación para darse la dosis, que son el "resfrío, asma u otras manifestaciones atópicas, que haya tenido un nacimiento prematuro o historia de ictericia al nacimiento. que tenga historia familiar de convulsiones, esté cursando un tratamiento con antibióticos o tratamiento con corticoides a bajas dosis, así como aquellos que tengan enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas no evolutivas: como parálisis cerebral, entre otras y aquellas personas portadoras de Síndrome de Down".