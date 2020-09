Gobierno viaja a Rivera para controlar nueva ola de focos en la frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Defensa, Javier García y el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani se encuentran hoy en Rivera para intentar profundizar las medidas y controlar los brotes de COVID-19 que surgieron en el departamento en los últimos días.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo esta mañana en rueda de prensa en la sede del Ministerio de Salud Pública, que las autoridades apelan a una conciencia real de la situación en la ciudad binacional y confirmó que se estarán haciendo por lo menos 300 hisopados diarios para rastrear a posibles contagiados.

Asqueta también dijo que preocupa la jornada electoral del próximo domingo, especialmente en el movimiento de personas. "Se ha pensado todo y está escrito todo. Presumimos que no va a haber problemas en el sitio de votación. El principal problema es el comportamiento de la gente: en las casas de familia, en los locales partidarios, las aglomeraciones en las puertas de los sitios de votación", enfatizó.

Sobre la posibilidad de la llegada de uruguayos del exterior a votar, afirmó que deberán estar en una cuarentena técnica y sólo salir a sufragar. "Si le hemos pedido a los tres millones y medio de los uruguayos que están acá que estén lo menos posible afuera, cuidarse, mantener las medidas y no aglomerarse, a los miles que vengan les vamos a pedir lo mismo. Les vamos a pedir el PCR antes (...) Van a tener que hacer un aislamiento social y solo alterarlo para salir a votar y volver al domicilio. Vienen a eso, a votar. El que ingrese a votar, viene a votar. Está un día o dos y se va", agregó.

Por último afirmó que el caso positivo en Punta de Rieles no implica una marcha atrás en la autorización en la visita de niños a los reclusos y que se están monitoreando todos los contactos de la persona infectada.

Este lunes la intendenta de Rivera, Alma Galup, reconoció que "muchas veces" se encuentran "desbordados" y no pueden controlar la cantidad de personas que vienen del lado brasileño y contribuyen a que se propaguen los casos de coronavirus.



"Antes del 29 de agosto se había dicho que debido a la cantidad de casos en Santana do Livramento se iba a exigir el certificado COVID-19 negativo para entrar. Eso disminuyó la cantidad de turistas que llegaban (...) Cuando bajaron los casos, el gobierno dijo que no se iba a implementar y ahí fue el desborde... No el desborde, lo natural. En este momento nos perjudica desde este punto de vista. No en lo económico, pero en lo sanitario sí. La gente comenzó a venir porque el gobierno de ellos no les exige el certificado COVID-19 y nosotros no podemos exigírselos. Es una situación de muy difícil solución", indicó en "Primera mañana" (radio El Espectador).