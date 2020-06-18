Gobierno unifica pagos para reproducción asistida

SALUD

Hoy ocurre que cada vez que la pareja no puede concebir, debe volver a desembolsar un pago mucho mayor al otorgado en el anterior intento dado que el subsidio del FNR es menor.

El gobierno unificará los copagos que las parejas tienen que hacer para acceder a las técnicas de reproducción asistida de alta y baja complejidad para tener un hijo.

El decreto que prevé publicar el Poder Ejecutivo en los próximos días fue anunciado ayer por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. El blanco ya había solicitado la medida en febrero de 2017, cuando era oposición.

Se buscará mantener los copagos del primer intento para acceder a una técnica de alta o baja complejidad. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) subsidia hoy los procedimientos de alta complejidad, siempre que la mujer sea menor de 40 años. Esto supone tres intentos para que la pareja acceda a la técnica. Sin embargo, hoy ocurre que cada vez que la pareja no puede concebir, debe volver a desembolsar un pago mucho mayor al otorgado en el anterior intento dado que el subsidio del FNR es menor. En el caso de los procedimientos de baja complejidad son subsidiados por los prestadores de salud.

Por poner un ejemplo, si la pareja tiene hasta $ 45.190 de ingresos (primera franja), hoy no paga nada para acceder al primer intento, pero sí debe hacerlo para el segundo ($ 24.976) y tercer ($49.953) intento. Con este decreto, la pareja comprendida en esta franja no deberá abonar nada en el segundo y tercer intento.

“Una pareja que tiene este sueño, que pone un montón de dedicación, se encuentra con un resultado adverso y por parte del Fondo Nacional de Recursos lo que se le decía, hasta este momento, es que se debía pagar más”, señaló el diputado Lema.