El GACH advierte por el "síndrome poscovid"

En su comparecencia ante el Parlamento, el coordinador de Salud del GACH, Henry Cohen, expresó que “los efectos poscovid constituyen un síndrome que agrupa, por ejemplo, dolores de cabeza tipo migraña, fatiga, falta de fuerza, depresión psíquica, síntomas sensoriales e insomnio”.

La consecuencia más conocida, en ese sentido, es la llamada “neumonitis crónica poscovid (que incluye un déficit funcional pulmonar)”, pero también se observan casos de “fibrosis pulmonar que se vincula a alteraciones trombóticas”.

Como si fuera poco, la caída de los tamizajes para enfermedades crónicas no transmisibles y la suspensión temporal de entre 45.000 y 50.000 cirugías coordinadas, hacen que, según Cohen, “el impacto a mediano y largo plazo de la demora y no asistencia de patologías no Covid empieza a visualizarse en forma significativa”.

El médico concluyó: “El rango de complicaciones vinculadas a la disminución de la consulta médica va desde el aumento de miopía en niños durante la cuarentena por el uso prolongado de la pantalla de la computadora, complicaciones en el manejo de la diabetes tipo 1 en niños y adultos, y complicaciones cardiovasculares severas no habituales por la tardanza en realizar la consulta, hasta atrasos en pacientes oncológicos y también en los programas de diagnóstico precoz de diferentes enfermedades”.