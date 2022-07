La falta de medicamentos en el país afecta a drogas pediátricas

C. Lussich / C. Tapia

El problema de la falta de medicamentos en Uruguay parece no solucionarse y el impacto también se ve en la atención de pacientes pediátricos. Más de un mes después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reuniera con representantes de laboratorios y de la salud pública y privada, la escasez de fármacos sigue vigente y el plan de importación de estos “aún no está operativo”.

En el caso de los niños, la falta se da principalmente en sueros y fármacos inyectables, según explicó el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana. “Sabemos que lo que falta no es porque no se compre, es porque directamente no se produce, entonces no podemos decir que sea un problema de la salud pública en particular. En las mutualistas pasa exactamente lo mismo”, indicó Galiana.



Ha habido faltantes, por ejemplo, de algunos sueros que son administrados en niños que deben estar internados.

“Quienes también trabajamos en instituciones privadas sabemos que si se compró un suero hace algunos meses y se guardó una cantidad determinada quizá pueda seguir quedando algo, pero en el Pereira la demanda es tanto mayor que las reservas no duran lo mismo y por eso el faltante quizá se note más, pero en todos lados se ve”, insistió el pediatra. Y subrayó: “El problema de los medicamentos no es de salud pública y tampoco de la atención pediátrica, aunque sí está afectando a los niños. Este es un tema de la salud uruguaya en general”.



El faltante de sueros e inyectables se da principalmente debido a una explosión en la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo, que abastecía a más del 50% del mercado local. El hecho ha llevado a una investigación judicial que -según señalaron con extrañeza desde el Partido Nacional (ver aparte)- hace cuatro meses que no avanza. La empresa denunció a algunos funcionarios por querer provocar un boicot que terminó con el desbaratamiento de la planta y con este problema de producción de medicamentos.



La gerenta general de Fármaco Uruguayo, Victoria Hernández Sica, dijo a El País que la empresa espera “retomar la producción de inyectables en los últimos días de agosto” porque se está realizando una reconstrucción total de la planta.



“La obra está prevista para terminar el 5 de agosto y luego tenemos un procedimiento de habilitación del espacio, por lo tanto esperamos estar produciendo nuevamente cerca de setiembre”, indicó Hernández Sica y agregó que comenzarán con los inyectables, porque “son los más necesarios hoy”.

Listas

Entre los medicamentos que faltan, los inyectables son mayoría. Así se hace notar en una lista que fue elevada al MSP por la Asociación de Laboratorios hace algunas semanas y en otra que fue hecha por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la semana pasada.



La administradora de los hospitales públicos había elaborado hace poco más de un mes otra lista con 97 fármacos faltantes en el país. Esto motivó una reunión ante el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de las autoridades de ASSE, las mutualistas y los laboratorios, y a partir de allí se decidió ir hacia un plan de importación de fármacos. Desde la industria farmacéutica luego decidieron “afinar” ese listado de ASSE y sostuvieron que eran 21 los medicamentos para los cuales no se encontraría una solución a los problemas de suministro en el corto plazo. Fuentes de ASSE, en tanto, señalaron semanas atrás a El País que había medicamentos en los que es cierto que había suministro, pero también era verdad que cuando se hacían pedidos siempre llegaba menos cantidad de lo solicitado. Para ASSE hoy hay problemas con 36 medicamentos.

Galiana: “Lo que falta no es porque no se compre, es porque no se produce”.



Más allá de la situación de Fármaco Uruguayo, desde salud pública, laboratorios y mutualistas señalan que la pandemia sigue generando problemas a nivel de las importaciones, y que esto también ha afectado la llegada al país de ciertos fármacos.

Moreale: “Hay una rotación en cuanto a los medicamentos que faltan”.



La posibilidad que se planteó como real en la última reunión entre los laboratorios y las autoridades de la salud, de importar algunos de estos medicamentos, no se ha concretado. “Aún no está operativo el plan de importaciones”, indicó una fuente del MSP.



En este sentido, el presidente de la Asociación de Laboratorios, Carlos Scherchener añadió: “Más de una empresa nos ha comunicado que está en condiciones de importar, pero eso después queda dentro del ámbito privado y creo que eso quedó en la nada”.

Los 36

Al viernes pasado ASSE detectaba problemas con 36 medicamentos, según una lista que divide entre “faltantes” de “los cuales no se ha tenido oferta, o lo “ofertado es insuficiente para cubrir la demanda” y, por otro lado, fármacos “que se han adquirido, pero que existen retrasos o demoras en las entregas o las entregas son parciales”. Según este documento, al que accedió El País, en el primer grupo hay 20 medicamentos y en el segundo 16. Estos datos, además, fueron enviados al MSP (ver detalles aparte).



Consultado por El País, el encargado de la Dirección de Medicamentos de ASSE, Jorge Moreale, señaló que “la situación es muy dinámica porque desde que pasó lo de Fármaco Uruguayo otros laboratorios han tratado de ir sustituyendo toda la producción de inyectables”. El problema está en que “como se trata de fábricas con una cantidad de producción y un personal fijo, para producir una cosa se ven obligados a dejar de producir otras”. Esto, añadió el funcionario, “lleva a que haya una rotación” en cuanto a los medicamentos “faltantes”.



Moreale dijo que los stock de reserva que tenían ASSE, mutualistas y laboratorios privados cada vez son más pequeños. E insistió en que “la dificultad más grande está con los inyectables”. De hecho, de la lista de 36 drogas que elaboró ASSE, 25 son inyectables. Aunque también faltan cosas que, “desde el punto de vista médico y clínico, no son tan relevantes”, es el caso, por ejemplo, de la Novemina.



En cuanto a la polémica lista de casi 100 medicamentos que envió ASSE al MSP tiempo atrás, el funcionario sostuvo que “la intención” era “despertar a la gente para que se pusieran las pilas”. “Los laboratorios no entendían que estaban con entregas parciales -siguió-. Compraba 1.000 y me entregaban 500, y eso en ASSE me obliga a perder el colchón de reserva y se generan faltantes. La industria me decía: ‘yo te vendí 1.800.000 cápsulas cuando tu promedio es 1.200.000. Yo les explicaba que nosotros ahora necesitamos 2.500.000, porque por ejemplo con los antiácidos, como ser Omeoprazol, ha habido cambios en la demanda”.

Blancos reclaman a la Justicia por denuncia de Fármaco Uruguayo

El senador nacionalista Jorge Gandini se refirió este miércoles en el Parlamento al faltante de fármacos debido a la explosión ocurrida en el laboratorio Fármaco Uruguayo. El legislador dijo que “la Justicia tiene que pronunciarse por sí o por no” sobre un supuesto sabotaje de los propios empleados que denunció la empresa.



“La Fiscalía de Flagrancia de 2º Turno todavía, cuatro meses después, no ha tocado la denuncia penal presentada que involucra a trabajadores que estaban fuera de sus puestos de trabajo y que manejaron equipamiento tecnológico sin aplicar los protocolos. Hay filmaciones, hay pruebas contundentes y hay abogados trabajando en la materia. Incluso, intervino el Cuerpo de Bomberos cuyos informes, al igual que todos los informes técnicos, descartaron la responsabilidad penal empresarial”, sostuvo Gandini.



El 10 de diciembre de 2021 explotó un reactor del sector de diálisis ubicado en la planta baja del laboratorio. El siniestro afectó a buena parte de las instalaciones, generando destrozos en paredes y maquinarias, roturas de vidrios y riesgo de vida para unos 60 empleados que se encontraban en la planta.



Luego de más de 80 días de investigación interna, las autoridades de Fármaco Uruguayo arribaron a la conclusión de que la explosión ocurrió por una “sumatoria de errores de procedimiento de los operarios”, que son indicios de “un accionar malicioso”, según señalaron a través de un comunicado.



Por su parte, el senador Gandini se preguntó: “¿El inversor cree en la seguridad jurídica de este país? La Justicia tiene que pronunciarse por sí o por no, porque de ello dependen muchas cuestiones posteriores para la empresa y, sobre todo, para la salud pública del país”.