Expertos temen por los niños “vulnerables” y la suspensión de la vacunación

Luego del fallo del juez Alejandro Recarey, que llamó a suspender la vacunación contra el covid-19 para los menores de 13 años, especialistas temen por los niños que son parte de lo que se considera “población de riesgo”.

A pesar de que es cierto que la inoculación de la franja etaria pediátrica comenzó en enero -y más del 40% ya cuenta con las dos dosis-, hay algunos que por diferentes motivos aún no se vacunaron y, por el momento, no podrán hacerlo a pesar de ser susceptibles a padecer el covid de forma grave.



Los grupos de riesgo entre los niños son similares a los de adultos y se destacan los pacientes oncológicos, los trasplantados, aquellos que tienen algún tipo de inmunosupresión, los diabéticos y los que tienen síndrome de Down, entre otras patologías.



“Ahora todas las poblaciones de riesgo tienen mayor vulnerabilidad por estar más expuestas a niños sin vacuna, que es básicamente lo que pasaba antes de que se aprobara la vacunación, y eso genera más contagios”, explicó el oncólogo pediatra y director de la Fundación Pérez Scremini, Ney Castillo.

Buena parte de los niños que se atienden en la Pérez Scremini “ya han completado su esquema de vacunación contra covid”, según indicó Castillo, pero también “hay algunos que no” debido a los tiempos de sus tratamientos contra el cáncer.



En este sentido, el oncólogo y pediatra cree que el fallo de Recarey “atenta contra una política pública nacional” y aunque espera “que no pase nada”, admite: “Si llega a ocurrir una tragedia sería un desastre y lo triste es que ahora es potencialmente posible”.



En la fundación que encabeza Castillo actualmente hay tres pacientes oncológicos con un diagnóstico positivo para covid-19 y todos cuentan con dos dosis de la vacuna. En este sentido, el experto indicó que “todos están en perfectas condiciones” y consideró que la vacuna “seguramente tenga algo que ver” con eso.



Por su parte, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo que si el gobierno logra apelar la decisión de Recarey y retomar la vacunación “durante la semana próxima”, no habrá problemas en la salud de los pacientes vulnerables, “pero si la suspensión dura mucho sí se podrían comenzar a ver las consecuencias” en esa población.

Galiana subrayó: “Si esto ocurría al inicio de la campaña de vacunación pediátrica hubiese sido un problema, porque ningún niño con comorbilidades estaría protegido, hoy sabemos que la mayoría lo están y en ese sentido podemos guardar cierta tranquilidad, pero no avanzar en la cantidad de vacunados es un problema”.



Con respecto al rol que hoy tiene la enfermedad entre los más chicos, Galiana dijo que hoy en el Pereira Rossell hay “muchas internaciones por infecciones respiratorias y el covid es uno más de los agentes, pero no el principal”.

El procedimiento

A pesar de que no se sabe exactamente qué día habrá una sentencia de parte del Tribunal de Apelaciones, esta probablemente no ocurra antes de 10 días debido a los procedimientos judiciales.



El abogado Maximiliano Dentone, quien presentó la demanda inicial en contra de la vacunación, tiene tiempo hasta este viernes para contestar a la apelación y luego el Tribunal cuenta con cuatro días más para dictaminar una sentencia.