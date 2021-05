Evalúan dar dosis de la vacuna de AstraZeneca a hombres menores de 60 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intención del gobierno es aprovechar hasta la última vacuna contra el COVID-19 que fue comprada por Uruguay. En la previa al arribo al país de 50.400 nuevas dosis de Oxford-AstraZeneca, las que se emplearán en parte para terminar de inmunizar a quienes recibieron su primera vacuna, el Poder Ejecutivo estudia alternativas para ampliar el rango del suministro de las dosis inglesas que llegarán a futuro.

En este sentido fue que en las últimas horas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) le solicitaron a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones que estudie la posibilidad de que las dosis de AstraZeneca puedan ser administradas en hombres menores de 60 años, informaron fuentes de la secretaría de Estado a El País.



Los informantes señalaron que, con la medida, se busca, entre otras cosas, “tener un mayor rango de opción para suministrar la vacuna”. También insistieron en que la consulta se hizo para definir cómo se van a dar las nuevas dosis que lleguen, no los 53.000 que vendrán hoy a Uruguay.



Estas vacunas son administradas hoy a personas mayores de 60 años en zonas fronterizas y en algunos departamentos como Canelones y Salto en donde el ritmo de vacunación ha sido más lento.

De acuerdo a una publicación del medio norteamericano The New York Times, la vacuna de AstraZeneca es la que se utiliza en más países del mundo. En el artículo publicado en abril y que fue actualizado ayer, se señala que las vacunas inglesas son utilizadas en 153 países, seguidas por las de Pfizer-Biontech que se usan en 97.



En Uruguay, pese a su disponibilidad y a que, en varios lugares no es necesario agendarse para recibirla, AstraZeneca ha generado la resistencia de algunos usuarios. Este domingo El País informó sobre un vacunatorio de la ciudad de Santa Lucía, en Canelones, que “tiene capacidad para vacunar a 150 personas por día”, según se indica en los carteles informativos del lugar, pero que prácticamente no recibe visitas por administrar, justamente, AstraZeneca.

De hecho, fuentes del gobierno confirmaron ayer a El País que quedaron alrededor de 4.000 dosis sin usar de esta vacuna, correspondientes a la primera partida de 48.000 a las que Uruguay accedió a través del Fondo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Uruguay recibirá un envió inicial de 148.000 do- sis, pero el acuerdo es por 1.500.000.



La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones recomendó en abril administrar la vacuna de AstraZeneca únicamente a personas mayores de 60 años, tras la aparición en otros países del mundo de casos aislados de trombosis en mujeres menores de 55 años.

AstraZeneca. Foto: Leonardo Mainé

De todas maneras, fuentes de esta comisión informaron ayer a El País que la evidencia acerca de que la mayoría de los pacientes con trombos eran mujeres, “está perdiendo peso” en la academia. Un experto en vacunas señaló que “inicialmente se observó trombos mayoritariamente en mujeres jóvenes, pero esta información tenía un sesgo debido a que se había vacunado inicialmente al personal de salud, un grupo con una alta tasa de proporción de mujeres jóvenes”.

Al respecto se refirió el infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Julio Medina, quien en un video que el MSP publicó hace un mes en sus canales oficiales, señaló que es una vacuna “efectiva y eficaz”.



Incluso contó las razones por las cuales en su momento la comisión recomendó la administración de las dosis en mayores de 60 años. Explicó que los casos de trombosis “se dieron sobre todo en menores de 60 y en mayor proporción en mujeres, por eso, la comisión definió usarlas en mayores de 60 años, pensando en que eso disminuye el riesgo de este evento”.



Medina añadió que “es una vacuna que ha mostrado elementos vinculados a trombosis”, aunque estos “son muy raros”, pues se detectaron “seis cada un millón de dosis dadas”.

Campaña masiva.

Mientras tanto, el gobierno retomó la vacunación “masiva” al comenzar ayer a administrar las nuevas dosis de Sinovac. Este fin de semana llegaron al país un millón de dosis y se espera que antes de junio lo hagan más de 500.000 de las chinas.



A su vez, el gobierno habilitó cinco nuevos vacunatorios en Canelones que ahora pasará a tener 20 centros. Este departamento es el que menos población ha vacunado. Tiene al 16,50% de su población con dos dosis. A Canelones lo sigue Salto con 21,29% y Paysandú con 22,86%, si se toman los nuevos datos cargados ayer por el MSP que muestran a los vacunados en función de su residencia.

Vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, el MSP anunció que se implementará otro vacunatorio en el predio de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que funcionará a partir del martes 18 de mayo. A este lugar se podrá concurrir a inocularse en automóvil, pero también funcionará como los demás centros y se podrá ingresar caminando. La novedad es que en este local se administrarán solo dosis del laboratorio Pfizer-Biontech de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, y se priorizará en la agenda a personas mayores de 70 años y aquellas no autoválidas.