¿Por qué los estudios sobre la efectividad de la vacuna de Sinovac dan resultados tan distintos?

Los medios internacionales difundieron ayer datos nuevos acerca de la eficacia de la vacuna de Sinovac a partir de estudios realizados en Indonesia. Estos se suman a ensayos clínicos llevados a cabo en otros países, los que han arrojado números sensiblemente diferentes. Entonces, la pregunta es: ¿qué datos debemos mirar para estimar lo que pueda suceder en Uruguay con esta vacuna?

La efectividad para prevenir el virus de forma sintomática, según el trabajo realizado en Indonesia, es del 94% con Coronavac. El dato es sorprendente por la diferencia con respecto a lo emitido por el Instituto Butantan en Brasil hace algunos meses, que indicó que en pruebas de fase 3 la vacuna china protegía en el 50,4% de los casos de enfermedad sintomática. Tampoco se parece a la información proveniente de Chile, país que constató una eficacia del 67%.

Según la doctora en bioquímica y especialista en inmunología aplicada, Lucía Vanrell, es “muy difícil” comparar ensayos clínicos “cuando no partieron del mismo diseño experimental”. En el caso de Brasil, se trata de un ensayo controlado y realizado en un laboratorio. Por lo tanto, Vanrell cree que son “los datos más confiables en cuanto a la medición de eficacia”. En cambio, tanto en Chile como en Indonesia, los resultados salen de la “población real con las millones de implicancias que eso tiene”.



De hecho, los inmunólogos no se sienten demasiado “cómodos” con los nuevos datos de Indonesia porque los detalles del ensayo aún no se conocen y eso, en definitiva, es lo que demuestra si se pueden tomar como “confiables”.



“Si se agarran diferentes poblaciones con diferentes edades siempre van a dar resultados distintos, aunque se trate de la misma vacuna”, explica Alicia Montano, presidenta de La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.

Los datos de Indonesia sobre la vacuna de Sinovac implicarían que la famosa inmunidad de rebaño se obtendrían con mayor facilidad por la baja en la circulación del virus a partir de la efectividad de la vacuna. Sin embargo, Vanrell, la doctora en bioquímica advierte que es importante también tener en cuenta las variantes del virus que circulan en cada país. “En Brasil, Chile o Uruguay circulan cepas diferentes que en Indonesia”, explica.



Vanrell sostiene que hoy se está vacunando “contra la primera versión del coronavirus que conocimos”, y que aunque es “probable” que todas las vacunas “generen algo de protección contra las nuevas cepas, no se sabe en qué medida” sucederá esto.