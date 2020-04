Empiezan a recolectar plasma de personas recuperadas de COVID-19: ¿para qué lo hacen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Servicio Nacional de Sangre inició una colecta de plasma de personas que hayan tenido COVID-19 y ya estén recuperadas. Este plasma se utilizará luego en el tratamiento de pacientes que transitan la enfermedad.

Una de las personas que donó este martes fue el exsenador Pedro Bordaberry, quien tuvo el nuevo coronavirus en marzo, estuvo internado y luego fue dado de alta para continuar la recuperación en su hogar.



¿Quiénes pueden donar plasma? Son "personas que ya estuvieron enfermas", se "curaron" y que, además, al momento de la extracción pasaron 28 días sin síntomas, según explicó Lilia López, encargada del Banco de Sangre del Servicio Nacional de Sangre.

¿Por qué se realiza el procedimiento? La doctora explicó que "esas personas tienen anticuerpos" en el plasma "que se forman cuando se resuelve la enfermedad". Por lo tanto, se extraen para "poder administrárselo" a otros "enfermos de COVID-19 en estado complicado", informó.



La encargada del Banco de Sangre señaló que el tratamiento se está aplicando a pacientes que "empiezan a tener un compromiso pulmonar", no así a personas con una "enfermedad leve".



Asimismo, comentó que "aparentemente está funcionando para ayudarlos a superar la enfermedad y retroceder los síntomas". Sin embargo, aclaró que no es un "tratamiento que esté 100% probado" al igual que ninguno de los que se aplica al día de hoy en el caso de este nuevo virus.



"No obstante, estudios que se realizaron en distintas partes del mundo" hacen "pensar en que es una buena opción", aclaró López. En la misma línea, dijo que "los resultados son promisorios" y que "como hace poco" que está la epidemia "todavía no hay conclusiones definitivas".