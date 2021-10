Dos días con más de 250 casos diarios de COVID-19, ¿cómo se explican los brotes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por segundo día consecutivo, ayer los casos de COVID-19 reportados por el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) superaron los 250 diarios. Esa barrera no se alcanzaba desde hace más de un mes, y aunque las autoridades esperan que la situación se reacomode, el alza en los casos vuelve a poner en alerta al gobierno que se prepara para la apertura total de las fronteras el próximo lunes 1 de noviembre.

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este miércoles que aún no es momento de dar por finalizada la emergencia sanitaria que rige desde marzo de 2020. “Todavía nada. Todavía cesar la emergencia sanitaria no. Se puede ir aproximando”, dijo, pero luego agregó: “Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando”.

Lacalle dijo que el aumento de los contagios “preocupa, pero no es la misma preocupación que el año pasado por una diferencia importante que es el tema de la vacunación”. En este sentido, el mandatario sostuvo: “A diferencia de la vez pasada todavía tenemos el rastreo, sabemos dónde están los focos. Yo ayer de tarde recibía los focos en Lavalleja, un foco en Maldonado, un foco en Colonia”.

Esos tres departamentos son los que hoy están siendo seguidos de cerca por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que lleva cuenta de cómo han aumentado en las últimas semanas.



El caso de Lavalleja es el más significativo, porque pasó de estar en el nivel verde que utiliza la escala del Índice de Harvard hace tres semanas, a ser el único del país en color naranja a partir de esta semana. El intendente de Lavalleja, Mario García, dijo a El País que envió una solicitud al Consejo Directivo Central (Codicen) con el fin de suspender las clases este lunes y así generar un día “sándwich” en las escuelas del departamento. “Tener cuatro o cinco días sin presencialidad (porque el martes es feriado) sería bueno porque tenemos cinco centros educativos con casos positivos, y ante la alta transmisibilidad de la variante Delta sería una buena oportunidad para tener unos días de aislamiento”, sostuvo García.

Según supo El País, la respuesta del Codicen fue negativa y se rechazó la suspensión de clases en el departamento. Además, en la noche de ayer se reunió el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) y allí no se discutieron otras medidas restrictivas que se habían planteado antes.



El director departamental de Salud, Guillermo Riccetto, dijo a El País que de los 21 casos nuevos reportados ayer, un 50% corresponde a niños menores de 12 años que aún no están habilitados para vacunarse contra el COVID-19. “Es muchísimo tener más de 20 casos en un día para nosotros”, advirtió Riccetto.

Maldonado también es uno de los departamentos que preocupa a las autoridades y actualmente hay 86 casos activos allí. Consultado al respecto, el director departamental de Salud Neris García dijo a El País que “la mayoría de los brotes son en centros educativos o intrafamiliares”, tal como sucede en Lavalleja. Aunque el departamento es uno de los que más ha fiscalizado fiestas clandestinas durante el año, García dijo que “actualmente no hay brotes vinculados directamente a fiestas, aunque sí se han producido”, y destacó que “el pico de brotes ahora no está relacionado con eso.

En el caso de Colonia, los casos continúan aumentado desde hace 15 días, pero ya no lo hacen al mismo ritmo que la semana pasada. Durante los últimos cuatro días el Índice de Harvard aumentó y el departamento está dentro del color amarillo con 95 casos activos.



“Estuvimos analizando y viendo que (el aumento) está relacionado con los no vacunados”, indicó la directora departamental de Salud de Colonia, Alejandra Torres, en rueda de prensa la semana pasada.

MSP a escuelas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió ayer una serie de recomendaciones para los centros educativos mientras “continúa el monitoreo de la evidencia disponible respecto a la vacunación en menores de 12 años”.

Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Foto: Estefanía Leal

La cartera remarcó la importancia de usar mascarilla “en forma permanente durante la estadía en el centro”. Además, recomendó evitar que los niños con algún familiar con contacto con una persona positiva de COVID-19 no asista a clase. También se menciona entre las recomendaciones “mantener actividades bajo modalidad de grupos de convivencia estables” y evitar las actividades con pernocte.

Radi y la endemia.

El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, consideró que “hay que ser muy prudentes” en la situación actual. “De nosotros depende poder seguir así y que no tengamos otra vez un fin de año complejo”, advirtió. El científico sostuvo que Uruguay está en tránsito hacia la endemia, a diferencia de lo que expresó el ministro de Salud, Daniel Salinas, que la semana pasada afirmó que Uruguay ya atraviesa una etapa endémica.



“En mi concepto, la endemicidad se va a establecer cuando realmente logremos nuestro nuevo statu quo, al que todavía no arribamos”, dijo Radi y agregó: “Recién ahí podremos decir que estamos ante un nuevo estado estacionario, un nuevo equilibrio dinámico que lo manejaremos como sociedad”.