"De nosotros depende que no tengamos otra vez un fin de año complejo", dijo Radi

Hace prácticamente un año, en los primeros días de noviembre de 2020, los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) realizaron una conferencia de prensa en la que se emitió un mensaje contundente: "Es crucial llegar a diciembre con las mejores condiciones posibles". Casi 12 meses después, el ex coordinador del grupo, Rafael Radi, reiteró la idea.

"Hay que ser muy prudentes. Ahora tenemos una situación que tenemos que disfrutar, la estamos disfrutando, pero de nosotros depende poder seguir así y que no tengamos otra vez un fin de año complejo", expresó en el programa "Periodistas - Toda la verdad" (Canal 5).



El científico consideró que la situación desafiante continúa y expresó que actualmente Uruguay está en tránsito hacia la endemia, si bien opinó -a diferencia de lo dicho por el ministro de Salud, Daniel Salinas- que todavía no se llegó a ese punto.



"En mi concepto, la endemicidad de esta patología se va a establecer cuando realmente logremos nuestro nuevo statu quo, al que todavía no arribamos", dijo y agregó: "Recién ahí podemos decir que estamos ante un nuevo estado estacionario, un nuevo equilibrio dinámico que lo manejaremos como sociedad".



En ese sentido Radi indicó que una vez llegado a ese nivel, se deberán evaluar determinadas medidas, como por ejemplo si se vuelve o no al 100% del aforo. "Eso son todas decisiones que va a haber que tomar y los ajustes van a tener que hacerse en forma permanente", dijo.



De todas maneras, el ex coordinador del GACH recordó que existen diferentes variantes del virus, la que todavía no superan la vacuna, pero que pueden desarrollarse nuevas. "Por lo tanto este fenómeno va a continuar por algunos años más y hay que ser muy prudentes", dijo.