Con brotes en Lavalleja, Maldonado y Colonia, Lacalle dijo que "mejor poner punto muerto" a cesar la emergencia sanitaria

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este miércoles que aún no es momento de dar por finalizada la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Todavía nada. Todavía cesar la emergencia sanitaria no. Se puede ir aproximando", dijo, pero luego agregó: "Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando".

Lacalle Pou se refería al aumento de casos general que se ha dado en los últimos días entre los cuales se detectaron focos en Lavalleja, Maldonado y Colonia.

El presidente también fue consultado sobre la suba de casos de coronavirus en Uruguay. "Preocupan pero no es la misma preocupación que el año pasado por una diferencia importante que es el tema de la vacunación. El año pasado en octubre empiezan a subir los casos, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos un 74% de vacunación", dijo en rueda de prensa luego del Encuentro Nacional de Emprendedurismo que se desarrolló este miércoles en Durazno.



Además, agregó que lo que también preocupa es la cantidad de "casos en niños". "Quizás no es de gravedad pero no solo generan contagios y generan la enfermedad sino distorsiones en los centros educativos", explicó.



"En casi dos años los chiquilines hemos perdido muchos días de clase, entonces cuando empiezan a haber contagios en centros educativos esos cihquilines ya no van, los que tienen que aislarse no van entonces tenemos, insisto, no solo el tema de la enfermedad sino ademas el tema de que se trastoca toda la vida educativa de los chiquilines", dijo.

El mandatario también comparó la situación actual con los anteriores picos de COVID que hubo en Uruguay. "A diferencia de la vez pasada todavía tenemos el rastreo, sabemos dónde están los focos. Yo ayer de tarde recibía los focos en Lavalleja, un foco en Maldonado, un foco en Colonia", aseguró.



Lacalle remarcó también la importancia de la vacunación y de que las personas se sigan inmunizando. "Todavía hay gente que no se ha vacunado, gente que es de extrema sensibilidad que no se ha vacunado", sostuvo.



"Creo que es más fácil que la tabla del uno. Ya sabemos que con la vacuna se pasa por esta pandemia de una manera y sin vacunarse no solo es un tema personal sino para la comunidad. Por eso llamar a los que no lo hicieron a que se vacunen", agregó.

Vacunación en niños

El presidente fue consultado sobre la reciente aprobación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años, por parte de un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos.



"Ayer de tardecita recibí la noticia de que la FDA de Estados Unidos (...) aprobó la vacuna de determinado tipo de covid. Estamos viendo qué tipo de vacuna es. Tengo entendido que no es la misma que se da a adultos, a la que se puede dar a menores. De nuevo, la vacuna no va a ser obligatoria. Y ahora que está aprobado internacionalmente veremos qué dice la comisión de nuestro país", dijo.

Cursos a distancia

Lacalle Pou también fue consultado sobre el pedido de estudiantes del interior del país de continuar los cursos de la Universidad de la República (Udelar) a distancia.



En ese sentido, el mandatario expresó: "Creo que no estoy violentando ningún secreto si digo que en conversaciones con el rector justamente uno de los argumentos que maneja es que desde el interior chiquilines tengan la semi presencialidad". "Creo que lo ha tomado con buenos ojos", concluyó.