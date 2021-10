MSP emitió recomendaciones para prevenir y controlar el COVID-19 en centros educativos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado este miércoles en el que señala que mientras el país “continúa el monitoreo de la evidencia disponible respecto a la vacunación en menores de 12 años”, considera oportuno “fortalecer las acciones de prevención y control dirigidas a minimizar los contagios y mitigar la aparición de posibles brotes o casos graves en esta población”.

En ese contexto, recomienda que toda la comunidad acceda a los contenidos del documento de ANEP-Codicen titulado: "Protocolo de aplicación para actividades presenciales de estudiantes en centros educativos públicos y centros habilitados o autorizados en el marco de la pandemia COVID-19, durante el año lectivo 2021".



Además, a los funcionarios docentes que se desempeñan en los centros, les reafirma la vigencia de los contenidos expresados en el documento “Recomendaciones de buenas prácticas sanitarias para el reintegro de la actividad laboral en organismos públicos” del MSP.

Por otra parte, el Ministerio recomienda aplicar las siguientes medidas adicionales:



- Uso de mascarilla en forma permanente durante la estadía en el centro, a excepción de las situaciones especiales establecidas en el artículo 20 del documento citado en el punto 1.



Este artículo dice: “Los estudiantes deberán usar mascarillas/Tapabocas que cubran la nariz y boca, no siendo obligatorio el uso para los niños durante la permanencia en el centro, siempre que se mantenga una distancia entre ellos de, por lo menos un metro y medio. Será obligatorio su uso para niños a partir de los 6 años cuando la distancia entre ellos sea de un metro, o existan aglomeraciones (entradas y salidas al centro educativo u otros espacios), así como para los viajes en ómnibus o camionetas de transporte escolar (En estos casos se recomienda el uso desde los 4 años).



No está indicado el uso de tapabocas/mascarillas en niños menores de 3 (tres) años, estudiantes que concurren a escuelas especiales, que tengan alguna situación especial que justifique y cuando realizan actividad física”.



- Evitar que todo familiar de persona identificada como contacto concurra al centro, hasta contar con resultado negativo de test de SARS-COV-2 de la persona a ser estudiada, siguiendo las recomendaciones comunicadas por la ANEP la semana pasada.



• Mantener actividades bajo modalidad de grupos de convivencia estables, para asegurar la mínima dispersión de casos en un mismo centro.



• Evitar actividades que impliquen el pernocte, especialmente en población no vacunada.



Las autoridades señalan además que “estas medidas son dinámicas y están sujetas a la situación epidemiológica a nivel nacional”.