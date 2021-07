Día Nacional de Prevención del Suicidio: "El problema es más urgente que nunca", dijo Satdjian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, consideró que en Uruguay la problemática del suicidio "está más vigente que nunca y es más urgente que nunca", según expresó en el marco de la presentación de cifras del año 2020 que realizó la cartera por el Día Nacional de Prevención del Suicidio. "Tenemos una pandemia de suicidios", aseguró.



"Todos nosotros podemos ser factor de cambio, no tiene por qué ser personal de la salud, no tiene por qué ser del área social, sino que todos nosotros tenemos la potestad y tenemos la herramienta para prevenir un suicidio. Tenemos la herramienta al alcance de la mano, simplemente preguntando ¿cómo estás?, ¿en qué te puedo ayudar?", indicó.



Como adelantó a El País el psiquiatra y exintegrante del área de Planificación de Salud, Asistencia y Prevención del GACH, Ricardo Bernardi, el número se suicidios durante el año pasado, cuando se registraron 718 casos, se mantuvo estable respecto a años anteriores y que disminuyó en comparación con 2019.



Esto demuestra que en Uruguay el confinamiento no fue drástico como sí ocurrió en otros países, si bien alertó que "puede haber un rebote después porque curiosamente cuando la pandemia o las crisis terminan, la gente se vuelve a sentir sola".



Por otra parte, Satdjian indicó que "preocupa el aumento de casos en la población joven" y agradeció la reciente participación del Instituto Nacional de la Juventud (INJU). En esa línea, las cifras presentadas marcan que de 15 a 19 años se registraron 42 casos de suicidio; de 20 a 24, 75; de 25 a 29, 76. Además, hubo tres suicidios en menores de 14 años.



Con respecto al porcentaje de hombres y mujeres, se determinó que 8 de cada 10 personas de las que se suicidaron eran varones. "Pero la imagen es casi un espejo a la inversa en los intentos de autoeliminación. Esto es porque los métodos que se utilizan son mucho más intensos", indicó durante la presentación Horacio Porciúncula, doctor referente del Área de Salud Mental.



Si se mira por departamentos y en base a la tasa cada 100.000 habitantes, Rocha fue el que registró más suicidios, con un total de 33 y una tasa de 44,5%. En la punta contraria, Montevideo fue el que tuvo menos, con 226 y una tasa de 16,5%.



"No podemos ocultar que en nuestro país este es un problema. Que lamentablemente tenemos más personas fallecidas que en accidentes de tránsito y que otras patologías. Tenemos que hablar de suicidio durante más oportunidades", consideró.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien también estuvo presente durante la presentación, hizo énfasis en que es necesario que haya "un mayor compromiso con el intercambio y la interacción con personas que pueden estar pasando momentos de vulnerabilidad emocional".