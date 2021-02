7 datos sobre la vacuna de Sinovac que se comienza a administrar mañana en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves arribaron las primeras dosis de la vacuna Coronavac de Sinovac a Uruguay. Son las primeras vacunas que se administrarán en nuestro país en la campaña que comienza este lunes. ¿Qué sabemos de esta vacuna?

1) A quiénes se la darán

La vacuna Coronavac será administrada primero a vacunadores este sábado. Luego, a partir de lunes y con agenda previa, serán inmunizados docentes, policías, bomberos y militares menores de 60 años. El principal ensayo realizado por el laboratorio Sinovac, en territorio brasileño, no contempló a mayores de 60 años, por lo cual, el grupo ad hoc de vacunas en Uruguay no recomendó su uso de emergencia en los más adultos hasta tener más información.

2) Efectividad

La vacuna de Sinovac tiene una efectividad global del 50,38%. Es decir, que de los que se administran la vacuna, la mitad no contraería la enfermedad. Sin embargo, tiene un 100% de efectividad en prevenir eventos moderados y graves y también un 100% de efectividad en no necesitar CTI, según datos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Así si alguien vacunado con Coronavac se enferma, lo más probable es que sea de una forma leve y no requiera internación. Además tiene un 77% de efectividad en prevenir casos sintomáticos. Por eso igualmente hay que mantener las medidas de protección hasta lograr la inmunidad de rebaño.

3) Efectos adversos

La vacuna de Sinovac puede generar efectos secundarios. Según datos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República de cada cinco personas que manifiestan síntomas, cuatro pueden ser atendidas en domicilio. 39% de los que se aplicaron la vacuna presentó fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Solo un 2% presentó fiebre alta. Estos efectos secundarios son similares a los que se pueden presentar en otras vacunas. Sin embargo ante cualquier efecto es recomendable consultar al servicio de salud o al MSP.

4) Tipo de vacuna

Es una vacuna con el virus inactivado, como otras vacunas que ya se aplican en el mundo. Eso hace que el cuerpo genere anticuerpos contra la enfermedad. Exponerse de esta forma al virus en ese estado no genera riesgos de que la persona tenga la enfermedad.

5) Dosis

La vacuna de Sinovac se aplica en dos dosis, con un intervalo de entre 14 y 28 días entre la primera dosis y la segunda.

6) Aplicación

Esta es una vacuna que se inyecta de forma intramuscular en el brazo. Se siente un pinchazo y puede inflamarse un poco la zona o presentar dolor posterior leve.

7) Más dosis

El presidente Luis Lacalle Pou señaló que a partir del 15 de marzo, llegarán 1.558.000 dosis más de la vacuna china. Así, se definió que esta primera tanda que llegó ayer no sea divida en dos para asegurarse las dos dosis y se administren individualmente.