Coronavirus en Tacuarembó: "La situación está controlada", dijo el intendente

Tras la confirmación de dos casos de coronavirus en Pueblo Clavijo en Caraguatá, el intendente de Tacuarembó, José Menéndez, dijo a El País que "la situación está controlada y esperemos que continúe de esa manera".

Además adelantó que "medidas extremas u otro tipo de medidas, por el momento, no están indicadas tomarlas".

"Solo las medidas que marcan los protocolos epimediológicos que están a cargo de la Dirección Departamental de Salud con el control de los posibles contagios. El aislamiento de las personas que dieron positivas ya se venía realizando, por lo cual el manejo está a cargo de la Dirección Departamental de Salud para los protocolos que se marcan para estos casos", señaló.

Menéndez agregó que por el momento no se analiza volver a suspender las clases presenciales ni tomar otras decisiones de esa índole: "No, porque no estamos hablando de un foco como Treinta y Tres. Estos son casos importados que vinieron de Brasil y donde además se tomó el resguardo de individualizarlos inmediatamente y ponerlos en cuarentena".

El intendente dijo que las personas que tuvieron contacto con estos dos casos activos "no son muchas" y están todas bajo el control de la Dirección Departamental de Salud.

En ese sentido Menéndez explicó que "estamos hablando de una población muy pequeña en la proximidad en Las Toscas de Caraguatá, concretamente Pueblo Clavijo, y desde que llegaron a las pocas horas ya se los había individualizado y explicado las normas de la cuarentena".

Por ese motivo hizo hincapié en que "los contactos son mínimos".

Juan Motta, director Departamental de Salud de Tacuarembó, fue esta mañana hasta Caraguatá para seguir de cerca la situación.

Los dos casos de COVID-19 refieren a un hombre de 27 años y su madre de 60. Ambos dieron resultado negativo a un primer test, pero con el correr de los días comenzaron a experimentar los síntomas propios de la enfermedad. Se trata de un malabarista que estuvo en Buzios y su madre que se encontraba en Tacuarembó, ambos hace 11 días se encuentran en cuarentena. Actualmente son los únicos dos casos activos en el departamento.