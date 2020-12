Coronavirus: empeora el riesgo en la frontera con Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación generada por la pandemia cada vez se complica más en la frontera con Brasil, dado que las regiones del estado de Río Grande del Sur limítrofes con Uruguay pasaron a una alerta de color negro, la de altísimo riesgo de contagios de COVID-19.

La secretaria de Salud del estado brasileño, Arita Bergmann, dijo que “llegó un momento que no nos gustaría que hubiese llegado porque la bandera negra es un riesgo altísimo y nos preocupa mucho”.

El modelo que en Brasil se denomina “Distancia Controlada” implementado por el gobierno de Río Grande del Sur registró por primera vez en una versión preliminar dos regiones con bandera negra, que implica muy alto riesgo epidemiológico de contagio por coronavirus.

Las regiones de Bagé y Pelotas, limítrofes con Uruguay, fueron las clasificadas en negro a partir de 11 indicadores que evalúan las autoridades semanalmente. La medida se tomó en función del crecimiento de los contagios, las muertes y la ocupación de las camas de CTI.



El mapa, que es preliminar y proyecta la situación para la semana del 15 al 21 de diciembre, fue publicado por el gobierno estatal este viernes y el definitivo quedará mañana una vez que cada región proporcione la información actualizada.

Los departamentos de Rivera y Rocha son, detrás de Montevideo, los que presentan los mayores índices de contagio cada 100.000. Rivera está bajo riesgo naranja y Rocha amarillo, según la escala de Harvard.

Bergmann, dijo que “algunas medidas van a tener que ser tomadas porque las actividades van a tener que ser restringidas. Va a ser imposible en ese mapa que se mantenga la tranquilidad porque el crecimiento del número de casos, de las hospitalización y de los muertos es alarmante”, afirmó y agregó: “Es hora de que la población haga su parte porque la responsabilidad, por más que se tomen medidas, es de los ciudadanos que tienen que protegerse”.

La funcionaria dejó en claro que la medida no implica una cuarentena obligatoria sino aumentar los recaudos para evitar los contagios tras un mes en el que se incrementaron las aglomeraciones. “Bandera negra limita servicios públicos, restaurantes, bares, etc., solo pueden trabajar con 25% del personal (...) Es indispensable que se eviten las aglomeraciones para que podamos rever la situación”, insistió debido a que consideró que la población no está cumpliendo con los cuidados.