Coronavirus: Asqueta y la estrategia "on-off" del gobierno para retomar la actividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miguel Asqueta, director general de la Salud, se mostró "muy conforme" con cómo se está desarrollando el coronavirus en Uruguay y dijo que mantiene una "serena expectativa de que esto siga así los próximos días y semanas si se cumple lo que se está recomendando".

En entrevista con El Observador remarcó que "este virus va a circular". "Hagamos o no medidas de aislamiento, nos quedemos o no en nuestras casas (que nos vamos a quedar), más tarde o temprano, aunque tomemos cualquier determinación social, sanitaria, económica y demás, el virus va a circular", explicó.

Asqueta dijo que el objetivo es "modular el avance de la epidemia" para que "no haya cuellos de botella".

Coronavirus: ¿Qué errores cometemos al usar el tapabocas? By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN Coronavirus: ¿Qué errores cometemos al usar el tapabocas?

"Tenemos que intentar modular la expansión de esta pandemia para que los internados (que van a existir) y los muertos (que van a existir) sean los menos posibles", agregó.

Asimismo señaló que "como se pudo controlar esa primera fase de la pandemia, ahora iríamos a una modulación".

"Nuestro consejo al señor ministro es que hoy se tenga en mente una modulación. Quizás en algún momento haya que aconsejar algún aflojamiento en algunas medidas (la determinará el ministro y la llevará al presidente). Vemos que hay países que han ido a ese modelo donde el aflojamiento de medidas puede hacer que circule el virus y que haya un aumento en las positividades y un aumento en las internaciones, y de ahí ajusta nuevamente las medidas. Los estadísticos y matemáticos que tenemos aquí le llaman un modelo tipo on/off. Como un aflojamiento de medidas y después un ajuste para volver al original. No sabemos por cuánto tiempo va a ser. No sabemos cuánto tiene que durar, pero sí que puede ser un modelo para manejar, modulando la epidemia", subrayó.

"Es como un grifo. On, off, on, off. Abres el grifo (la gente puede salir, volver a algunos trabajos, volver a algunos ciclos escolares, volver a algunas cosas), ese es el on", indicó.

IMM exhorta a funcionarios y pasajeros de ómnibus, taxis y remises a utilizar tapabocas By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN IMM exhorta a funcionarios y pasajeros de ómnibus, taxis y remises a utilizar tapabocas

Asqueta manifestó que con el on "hasta los siete, ocho días no pasa nada" porque "aunque se contagiara mucha gente, hasta el séptimo u octavo día no hay síntomas".

"Entonces, hay que tener expertos atrás que digan: 'mire cuando hace el on y ojo a su vez'. Porque alguien muy apresurado puede ver que el quinto día va todo bien y puede decir: 'abramos más cosas'. Y después se complica. Esto tiene que ser muy pensado, sabiendo que al octavo día van a empezar a surgir síntomas y a los quince días va a haber internados y algunas muertes. Hay gente trabajando en eso, matemáticos, estadísticos, biotecnólogos", añadió.

El director general de la salud hizo hincapié en que "la idea es que no se encierre a la gente por seis meses u ocho, porque es insostenible, nadie puede hacerlo", pero destacó que hay un "moderado optimismo de que la situación se puede manejar si vemos que los parámetros siguen como están hasta ahora y si podemos hacer esa modulación".

Alcaldesa que llamó a Lacalle "oligarca, burro y mentiroso" declarará mañana en Fiscalía By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN Alcaldesa que llamó a Lacalle "oligarca, burro y mentiroso" declarará mañana en Fiscalía

Respecto al retorno de las clases presenciales en las escuelas rurales para el 22 de abril, dijo que "indudablemente se tomó la decisión acertada de acuerdo a la proyección de la evolución de la pandemia".



En ese sentido, Asqueta reconoció que "si se retoman las clases, van a haber niños que se van a contagiar".



"Y si se va a comenzar la construcción, va a haber algunos trabajadores que se van a contagiar. Vamos a procurar que las medidas personales sigan: que la gente se lave mucho las manos, que se cubra la boca, que se vacune contra la gripe. Pero algunos se van a contagiar", sumó.



"Imaginémonos que un día llegamos a tener cero casos de coronavirus por las medidas muy eficaces, el día que lo liberalicemos, ahí el el virus va a circular de nuevo. Por eso lo de la modulación. Al virus no lo vamos a meter en un pozo, lo matamos y no existe más el virus en el Uruguay. Como va a circular de todas formas, en algún momento va a salir (...) No podemos eliminar el virus, nosotros tenemos que inmunizarnos de a poco", finalizó.