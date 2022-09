Comisión asesora de tabaco y MSP acordaron licenciar lugares autorizados para la venta de cigarrillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Rodríguez, sociólogo, integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CEIT) y de la Comisión asesora para el control del tabaco, dijo tras la reunión realizada este viernes en el Ministerio de Salud Pública (MSP), a instancias del ministro Daniel Salinas, que se llegó a dos acuerdos: uno para licenciar lugares autorizados para la venta de tabacos y otro para realizar la trazabilidad y combate a productos de contrabando.

En diálogo con El País, Rodríguez explicó que habrá un cupo para puntos de venta habilitados —aunque todavía no se estableció— y las licencias serán otorgadas por el Programa del Control del Tabaco del MSP. "Si en un kiosco o supermercado se quiere vender tabaco, se debe pedir licencia. Si no, no puede. Y eso se va a fiscalizar", detalló.



"Esperamos que se asuman los compromisos y que no pase como en la reunión anterior. Hasta ahora solo tenemos palabras", expresó Rodríguez, en referencia a una reunión que tuvo la comisión con el MSP en 2021 a propósito del retiro de restricciones para los cigarrillos electrónicos.



Según detalló Rodríguez a la prensa, el gobierno mantendrá el decreto. De todos modos, dijo que vio a Salinas preocupado por el contrabando y el contraargumento que se le planteó es que "se tendría que aplicar el protocolo para eliminar el comercio ilícito, generado por la Organización Mundial de la Salud".



El especialista en control antitabaco explicó que "hay una comisión dentro del programa del control de tabaco con recomendaciones específicas para hacer".

Más temprano, en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), Rodríguez dijo que se analiza si se tomarán medidas legales contra el recurso.



El experto confirmó a El País que el 24 de noviembre se llevará a cabo un webinar sobre la interferencia de la industria y los conflictos de intereses, del que participarán expertos de la región que están preocupados por la medida tomada por el gobierno uruguayo.



Tras ese diálogo, se analizará si desde la comisión se tomarán medidas legales contra el decreto.