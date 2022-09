Penadés reconoció que pudo ser "poco comprensible" la comunicación sobre decreto de cigarrillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Gustavo Penadés aseguró este viernes que el decreto que flexibiliza en parte la normativa sobre tabaco, que habilitó la venta de cajillas blandas, entre otros cambios, era lo que se "tenía que hacer", buscando "tratar de ayudar a la industria nacional", pero cuestionó la explicación que ha dado el Gobierno sobre este nuevo paso.

"No dejo de reconocer que la situación puede ser poco comprensible, o no se haya explicado correctamente", subrayó Penadés esta mañana en entrevista con Primera Mañana (Radio El Espectador) sobre el nuevo paso que definió la administración el 2 de setiembre.

Penadés descartó que se vaya a "modificar en algo" la política del Gobierno en la lucha contra el tabaco y remarcó que no se han "bajado los impuestos para bajar el precio de las cajillas de los cigarrillos", lo que se podría considerar como un incentivo para el consumo.



"¿Se va a aflojar en algo una política que el Gobierno entiende que fue muy acertada de administraciones anteriores en cuanto a la lucha contra el tabaco? No", insistió.



"Creo que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer", aseguró el senador, frente a una "realidad" nacional en que "la marca más consumida de tabaco ingresa de contrabando". "Más del 45%" del consumo de tabaco a nivel nacional es de ese origen, graficó.



El nacionalista también afirmó que con esta modificación legal "se pretende -por lo que me dicen y entiendo- tratar de ayudar a la industria nacional, de alguna manera (...) que sirva para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo", en referencia al impacto del contrabando en el mercado nacional de tabaco.

Respecto a que parece endeble la defensa del Gobierno del cambio normativo, Penadés retrucó: "Puede ser, no dejo de reconocer que la situación puede ser poco comprensible o no se haya explicado correctamente. Lo que sí digo es que (ante) el problema y realidad que estamos enfrentando, el Gobierno intentó hacer algo".



Ante la crítica de que eso implicó solo favorecer a la empresa tabacalera Monte Paz, que el presidente Luis Lacalle Pou dijo que fue la que planteó el nuevo decreto, el senador dijo que "puede ser que sea así".

"Hay una empresa uruguaya que genera cientos de puestos de trabajo en Uruguay, que está hecho con calidad de salubridad, etcétera, etcétera, (cuando) mucho del producto que ingresa, uno nunca sabe si ingresa o no, ni el contenido de tabaco que fuma la gente. De esta manera, ¿podemos ayudar en algo?", sostuvo, y a continuación subrayó: "Coincido de que no es de las cosas que el Gobierno lo esté explicando con la mayor solidez".



"Lo que veo en esto, en el fondo, es que la crítica surge de una cantidad de prejuicios, y también denoto en algunos de los que critican cierta intencionalidad de carácter político, porque el Gobierno no está aflojando ni un tranco de pollo" el combate contra el tabaco", remarcó Penadés.