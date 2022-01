¿Cuándo se comienza y se deja de contagiar el covid con la variante ómicron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los contagios de coronavirus no paran de crecer y la variante ómicron, sobre todo por su alta transmisibilidad, es tema de preocupación entre los uruguayos. Justamente, para despejar algunas dudas respecto a cómo y cuánto contagia, El País conversó con el infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana.

¿Desde cuánto contagia una persona que tiene la variante ómicron del coronavirus? “Ya 24 horas después del contacto podrías ser contagiador de coronavirus, aunque no tengas ningún síntoma”, explicó el experto.



¿Y cuándo se deja de contagiar? Esto depende del estado vacunal de la persona. Habitualmente, un individuo con tres dosis de vacuna anticovid deja de contagiar después de dos o tres días sin síntomas.



Las personas con la pauta vacunal incompleta, en tanto, pueden contagiar covid-19 por una mayor cantidad de tiempo.



Además Galiana respondió sobre cuándo se puede dejar de hacer aislamiento tras haber contraído el virus. El infectólogo señaló que para retomar sus actividades normales la persona tiene que haber estado entre cinco a siete días sin síntomas, en particular las personar vacunadas. En el caso de las personas no vacunadas o mal vacunadas, el tiempo de espera “podría ser un poquito mayor”, manifestó.

Para todos estos aspectos, según el infectólogo, no se toma en cuenta el momento del hisopado, sino que la referencia son los síntomas.



Finalmente, Galiana explicó que con ómicron el individuo empieza a tener síntomas al segundo o tercer día del contagio. Esto es diferente respecto de las variantes anteriores, cuando se demoraba de cinco a siete días en evidenciar signos de la presencia del virus.