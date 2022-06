Colonia: cierran “temporalmente” blocks de ASSE; funcionarios temen que sean definitivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió hace algunas semanas cerrar dos blocks quirúrgicos en el departamento de Colonia, uno ubicado en la localidad de Juan Lacaze y otro en Rosario. A pesar de que las autoridades aseguran que se trata de un cierre “temporal”, ahora los funcionarios temen que el plazo se alargue y se trate de un cierre definitivo.

Los blocks quirúrgicos se cerrarán a partir de unas inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en donde se constató que podrían generarse “situaciones de riesgo para los pacientes” debido a faltas edilicias, como humedades en los techos o poco espacio para las camillas, y de funcionamiento. Según supo El País, el block quirúrgico de Juan Lacaze realiza unas diez cirugías mensuales y actualmente hay una lista de espera de diez más, mientras que en Rosario se hacen 20 por mes y hay 40 personas en lista de espera.



“Todos sabemos que el cierre definitivo está arriba de la mesa y la intención es derivar todo para el Hospital de Colonia y eso no deja tranquilos a los compañeros”, indicó una enfermera de la policlínica de Juan Lacaze que prefirió no ser identificada. Ese “cierre definitivo” fue desmentido por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en su visita a Colonia el viernes pasado. Allí aclaró: “El cierre tiene carácter provisorio por el momento y comenzará a partir del próximo 1° de julio”.



Debido al cierre en ambas localidades, ASSE determinó que todas las cirugías a realizarse allí pasarían a coordinarse en el hospital departamental ubicado en Colonia del Sacramento, sin embargo, desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública manifestaron que allí hay un “grave problema de personal” que aún no está resuelto y “es complejo” pensar en que se sumen intervenciones quirúrgicas de Rosario y Juan Lacaze. En este sentido, el presidente de la Asociación de Médicos de Colonia, que representa a la Federación de Médicos del Interior (FEMI), Michel Heguaburu, dijo que el tema de los recursos humanos en el centro “genera mucha preocupación” dentro del colectivo.

Rol de mutualista

Además de habilitar el pase de las cirugías al Hospital de Colonia, las autoridades de ASSE también autorizaron que las operaciones previstas en las localidades se realicen en los prestadores privados siempre y cuando exista un convenio previo entre estos y ASSE. Y, en el caso de Juan Lacaze, la única que está allí es el Círculo Católico.



“El vínculo oficial entre la mutualista y ASSE comenzó en 2020, pero lo que sucede es que en esta administración aumentó significativamente la transferencia de servicios de ASSE al Círculo Católico y también la compra de recursos”, indicó al respecto el diputado frenteamplista por Colonia, Nicolás Viera. Según un pedido de informe realizado por Viera al que accedió El País, en el año 2019 ASSE compró a la mutualista unos $ 6,4 millones en recursos para el block quirúrgico, mientras la cifra en 2020 pasó a ser de $ 7,2 millones.



En este sentido, Viera sostuvo: “Hay un dato que surge de la realidad y es que esta administración favorece a esa mutualista. Yo no tengo elementos hoy como para decir que hay un beneficio pensado intencionalmente, pero la realidad lo marca”.

Más allá de lo denunciado por el diputado, los funcionarios del hospital de Juan Lacaze, manifestaron en la reunión con Cipriani del viernes pasado que el block quirúrgico del Círculo Católico también presenta problemas “similares” a los observados por el MSP en los centros de ASSE, a pesar de que este no fue fiscalizado.



En su visita a Colonia un grupo de trabajadores increpó a Cipriani a la salida de la reunión y lo acusó de ser un “sinvergüenza” por facilitar las intervenciones a pacientes de ASSE en el Círculo Católico, a sabiendas de que el jerarca de la administración solía integrar la dirección de la mutualista. El País no pudo comunicarse con el jerarca.

Avanza la investigación por violencia laboral



La antigua directora del Hospital de Colonia, Cecilia Badín, según informó El País días atrás, realizó una denuncia dentro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por violencia laboral y abuso en contra de la actual subdirectora del centro, Mónica Ruela, quien ocupa el cargo desde junio de 2020. Badín asegura haber sido víctima de “prácticas inaceptables” que perjudicaron su “dignidad” y vulneraron “gravemente” sus derechos funcionales.



Ahora, según supo El País, representantes de la Comisión de Acoso de ASSE asistieron al departamento y tomaron declaración a testigos de la denunciante. No se sabe con exactitud cuándo habrá una resolución al respecto a pesar de que la denuncia fue realizada en diciembre de 2021.

Actualmente Badín trabaja en la policlínica de Juan Lacaze, debido a que fue removida de su cargo en el Hospital de Colonia mientras se realiza la investigación con el fin de “protegerla a ella”, según explicó el actual director del hospital, Gustavo Fernández.



En la denuncia la mujer asegura que desde la actual dirección tienen “problemas con su filiación política” y eso explica “el mal relacionamiento” con ella. En este sentido, la designación de la actual subdirectora es un cargo político que responde a la dirección de ASSE, tal como sucedió en su momento con Badín durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.