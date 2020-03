Colegio Médico del Uruguay donará 2.000 kits al MSP para combatir al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes en el Ministerio de Salud Pública (MSP), el ministro Daniel Salinas recibió a Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU). Tras la misma, el máximo dirigente del CMU informó que donarán 2.000 kits para continuar enfrentando al coronavirus en Uruguay, que ya lleva 158 casos confirmados en todo el país.

"La idea es apoyar a las autoridades sanitarias como corresponde y más en una situación de emergencia como en la que estamos. Desde el CMU vamos a colaborar. Todos los médicos del país están colaborando, porque al CMU aportan todos los médicos del país, para poder compar kits, para poder hacer diagnósticos a los integrantes de los equipos asistenciales y sobretodo para comprar material de bioseguridad para la protección de los equipos asistenciales. Como corresponde vamos a centralizar todo en el MSP y después la estructura operativa de cómo generar eso hacia los equipos asistenciales se va a determinar desde el MSP en concordancia y en manejo con el CMU", explicó.

"En esta etapa primaria se va a generar una donación para 2.000 kits. Como todos ustedes saben esto es evolutivo. En caso de que sigan estas necesidades veremos otros medios para seguir colaborando. Ya hemos tenido consultas de empresas que van a importar kits para generar donaciones", agregó.

Además, Rodríguez remarcó: "Insistir una vez más en el mensaje de tranquilidad a la población porque se viene haciendo lo que hay que hacer. Y otra vez el mensaje: si no es imprescindible, quedate en tu casa".

Consultado sobre la eventual necesidad de realizar una cuarentena total, manifestó: "El CMU, en su órgano máximo que es el Consejo Nacional, no se ha expedido sobre el tema. Sí se ha expedido como demostró en unos de sus comunicados sugiriendo a todo el colectivo médico, los integrantes de los equipos asistenciales y la población toda, que sigan las sugerencias del MSP".



"Desde el punto de vista médico, por supuesto que disminuiría los contagios; pero esto no es una opinión solamente desde el punto de vista médico. Es una opinión que tiene que englobar un análisis multidisciplinario: social, político, económico y de salud. Por supuesto que las autoridades correspondientes y sus asesores lo estarán analizando, pero no nos olvidemos que una medida de esa naturaleza no es gratis. Y cuando digo 'gratis' no es poner por un lado las vidas y por otro el dinero. Es a futuro. Si el país entrara en esa medida y se genera una crisis nacional, no van a existir recursos para asistir a las patologías de todos los días. Existe el órgano encargado, que es el MSP y a su vez se ha generado un Comité de Crisis invitando a todos los actores a trabajar en equipo, y es en ese lugar donde se deben volar las sugerencias", añadió.