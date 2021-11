Cohen sobre dosis para niños: "El riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vacunación contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años está sobre la mesa y genera posiciones encontradas. Mientras que algunos entienden que inmunizar a la población de este rango etario es necesario para ayudar en el combate contra la pandemia, otros son firmes en rechazarlo.

Henry Cohen, quien fue uno de los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que aconsejó al gobierno respecto del COVID-19, aseguró que el riesgo de vacunar a los niños "es menor que el riesgo de no vacunar", en entrevista con Medio Públicos (Canal 5).



El médico recordó que en Estados Unidos, un grupo de expertos independientes votó con todos a favor, cero en contra y una sola abstención la vacunación en niños de esas edades, luego lo hizo la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) y luego el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



"Los trabajos científicos dan que la vacuna tiene un 91% de protección con muy pocos efectos secundarios", indicó Cohen y agregó: "Si además analizamos que luego de eso se empezó a vacunar rápidamente, vemos que por ahora no se han visto efectos secundarios importantes", expresó.



Por lo tanto, estableció el excoordinador del GACH, "comparar el riesgo de vacunar, con el riesgo de no vacunar, creo que el riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar", indicó.



De todas maneras, Cohen aclaró que se trata de un juicio propio y que en Uruguay es la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones la que deberá informar al gobierno sobre el tema. La comisión se reunirá el miércoles de esta semana con ese objetivo, indicó.



"Está integrada por las mejores personas del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, en su momento hubo integrantes que representaron al GACH. Son unas personas que más saben sobre el tema y cada resolución que han tomado ha sido bien evaluada y estudiada a fondo", estableció.



Con respecto a los grupos denominados "antivacunas" y su posición, Cohen dijo: "Yo disfruto mucho de vivir en democracia y una de las características de la democracia es la libertad de expresión y de opinión. Así que cualquier opinión respetuosa es bienvenida", expresó.



"El problema es cuando se sale de ese ámbito, cuando hay insultos, cuando hay menosprecios, cuando hay historias inventadas. Eso es inadmisible, para mi criterio", indicó.

En esa línea hizo referencia a las amenazas que recibieron integrantes de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, luego de que emitieran un comunicado recomendando de manera oficial la vacunación anticovid para los menores de 12 años.



"Es lamentable, es deplorable y nosotros como exintegrantes del GACH -y lo he hablado con mis compañeros (Rafael) Radi y (Fernando ) Paganini- estamos completamente apoyando a las autoridades de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y deplorando cualquier tipo de amenazas que hagan sobre ellos", concluyó.