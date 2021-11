Denuncia de pediatras tras recibir una "llamada violenta" de parte de antivacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez más, los científicos uruguayos son blanco de ataque a causa de pronunciarse a favor de las vacunas contra el COVID-19. En este caso, fueron los pediatras de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) quienes recibieron amenazas “muy feas” a través de redes sociales, mails y llamadas en las últimas horas, según supo El País.

Las intimidaciones a los pediatras pertenecientes a la SUP se dieron a partir de que la organización de expertos emitiera un comunicado este miércoles recomendando de manera oficial la vacunación anticovid para los menores de 12 años, que aún no están habilitados para hacerlo en Uruguay y actualmente protagonizan buena parte de los brotes de COVID-19 en todo el país.



Fuentes cercanas a la SUP dijeron a El País que la organización formalizará una denuncia a la Policía en las próximas horas motivados por “una llamada que se recibió en tono especialmente violento y amenazante”. Además, los mensajes en redes sociales que recibieron integrantes de la sociedad apuntan a que “no se metan” con los niños o que “van a pagar” lo que están haciendo y también serán formalizados.

La organización publicó en sus redes sociales un nuevo comunicado ayer, en el que explica: “Lo que se brindó fue una recomendación para una vacuna que no es obligatoria, y ante la cual cada persona puede decidir si quiere recibirla o si quiere suministrarla a sus hijos”. Además, la SUP dijo que las acusaciones recibidas son “del peor tenor” y que no entiende posible “dialogar con quien apela al insulto, la descalificación y la acusación infundada”.



“Hay gente que lleva todo a un extremo y sabemos que cada uno tiene su posición, pero la SUP recomendó con total firmeza (la vacunación) y reafirma lo que dijo”, dijo a El País una fuente de la sociedad científica que prefirió no ser identificada.

La vacunación a niños es una de las causas contra la que más protestan las agrupaciones antivacunas. Incluso el propio presidente Luis Lacalle Pou fue llamado “vendepatria”, “genocida”, “delincuente” y “ladrón” durante el acto del 25 de agosto por este motivo. “Con los niños no. ¡Los niños no se tocan!”, le gritó en esa oportunidad una manifestante antivacunas.



El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, se comunicó con integrantes de la SUP para trasladarles el rechazo sobre lo ocurrido y la solidaridad hacia la institución.

El próximo miércoles 24 de noviembre la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones definirá, a pedido del MSP, si Uruguay administrará dosis de Pfizer a los niños de entre 5 y 11 años.

Otros casos.

La amenaza a la organización de pediatras significa la tercera denuncia pública contra una situación de este tipo a científicos uruguayos en lo que va de la pandemia del COVID-19. Tanto el virólogo destacado por la revista Nature, Gonzalo Moratorio, como el excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, han sido víctimas de acoso por parte de personas que están en contra de la vacunación.



El caso de Radi se dio pocas horas después de la última reunión del GACH, cuando llegó a su casa y la calle tenía unas pintadas que decían “Radi traidor”, “coimero”, “querés matarnos”, “biocontrol”, entre otras cosas. A partir de esto, el científico recibió vigilancia policial constante por algunos días de parte del Ministerio del Interior.



Según supo El País, el caso fue elevado a la Justicia y ya hubo una resolución al respecto, aunque se desconocen los detalles.

Por su parte, Moratorio presentó en agosto una denuncia por difamación e injurias contra Fernando Vega, representante del movimiento antivacunas, y otras en Delitos Informáticos para identificar a los responsables de expresiones similares en redes sociales. Moratorio ya concurrió a Fiscalía a dar su versión de los hechos pero aún resta tomarle declaración a Vega, de acuerdo a informantes vinculados a la causa.



La Academia Nacional de Ciencias está trabajando en una “declaración conjunta” en la que se referirá a las diversas situaciones que atravesaron los científicos en los últimos meses. La Udelar, por su parte, expresó su respaldo días atrás.