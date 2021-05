Cipriani sobre metas en salud mental: “es una serie de recursos muy grande, que nos va a sobrepasar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se refirió este viernes a los planes del gobierno respecto a la salud mental y a la implementación de la ley específica para ese sector. “Lo que hicimos con el gobierno, el presidente y Secretaría de Presidencia fue tomar como primordial este tema para empezarlo a ejecutar”, dijo el jerarca, “porque la ley viene de 2018, pero salió la ley pero no la financiación”.

“Ahora en el presupuesto logramos una financiación para hacerlo, pero tenemos que empezar desde la base”, sostuvo.



El jerarca afirmó que se debe aumentar a 8.000 horas semanales la atención en psiquiatría. “ASSE tiene muy pocos psiquiatras, tenemos la mitad de los que necesitamos y estamos en planes de contratar”, dijo. Para ello, agregó, hubo que hacer planes de 20 o 30 horas semanales y duplicar el sueldo para que los psiquiatras cobren como en el sector privado.

Por otra parte, dijo que se están llevando adelante reformas en el Portal Amarillo para atender a los pacientes con adicciones y que trabajan también con el Mides en pacientes en situación de calle.

Se refirió también al Hospital Vilardebó y aseguró que no se va a cerrar, sino a transformar en “hospital judicial”, con unas 100 a 140 camas. Tampoco se cerrarán las ex colonias psiquiátricas (actualmente llamadas Centros de Rehabilitación Médico Ocupacional Psicosocial), porque “no se pueden cerrar en este momento”, dijo. Allí hay 610 pacientes y 910 funcionarios, señaló Cipriani.



“Estimamos que al final del período se reducirá en un 30% el número de personas” que están en las ex colonias, aseguró.

Cipriani recordó además que la ley de salud mental marca la necesidad de creación de más casas de medio camino y de camas de internación para pacientes psiquiátricos en hospitales generales. Dijo que se dispondrán 70 camas en el Hospital Pasteur, 70 camas en el Saint Bois y 10 más en el Hospital de Canelones para estos pacientes.



“Además, están las casas asistidas, que serían para los pacientes que por no tener buen intercambio social deben permanecer internados. Esas casas hay que generarlas. Todo eso es una serie de recursos muy grandes, que nos van a sobrepasar en el período”, reconoció el jerarca.