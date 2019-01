Cianobacterias llegaron a la playa Mansa de Punta del Este; hay bandera sanitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las cianobacterias llegaron a las playas de Punta del Este. Esta mañana los técnicos tomaron muestras de las bajadas de la playa Mansa de dicho balneario y pusieron la bandera sanitaria con la recomendación de no bañarse.

Fuentes de la Intednencia de Maldonado dijeron a El País que esperan que la sudestada prevista para las últimas horas de este miércoles aporte una gran cantidad de agua salada y fría, lo que ayudaría a eliminar el afloramiento de cianobacterias justo cuando se produciría el recambio de turistas por el fin de mes.

Más tarde, la comuna emitió un comunicado para informar a la población sobre la situación y recuerda que no está recomendado el baño en estos lugares señalizados pro la bandera sanitaria.

A medida que las horas transcurrieron las algas llegaron a las playas de Portezuelo y así sucesivamente hacia el este desde las Grutas de Punta Ballena hacia el interior de la bahía de Maldonado.

Según fuentes de la Intendencia de Maldonado, las cianobacterias se reproducen en un contexto de altas temperaturas en el agua dulce, en este caso aportadas al Río de la Plata por los ríos Paraná y Uruguay, pero el agua salada liquida a las algas.



El País presenció esta mañana el momento en que un equipo de laboratoristas de la comuna fernandina tomaron muestras de agua y de temperatura de la misma.



A medida que fueron circulando hacia el este los dos técnicos, las banderas de los guardavidas fueron cambiando, ante la advertencia formulada por los técnicos.



Asimismo, las personas presentes en la playa al constatar la presencia de los dos técnicos se acercaron a preguntarles qué pasaba.



La directora de medio ambiente, Betty Molina dijo a la prensa que han estado con el Ministerio de Salud Pública "para estar seguros" de que no hubo consultas en los centros por parte de personas que se pudieran haber puesto en contacto con las cianobacterias.



Molina dijo que la temperatura del agua en todas las playas de la bahía de Maldonado son altas y que eso explica la presencia de las cianobacterias.



Agregó que "no quiere decir que todas las personas que entren al agua va a tener una consecuencia", que meterse al agua o no "queda a decisión de cada uno", pero las autoridades aconsejan no bañarse cuando está colocada la bandera sanitaria.

Ambos funcionarios declinaron formular comentarios sobre su trabajo limitándose a señalar que forman parte del Laboratorio de la Intendencia de Maldonado.



El pasado fin de semana, y en plena ola de calor, en las casillas de guardavidas de las playas de Montevideo se debió colocar la bandera sanitaria por la presencia de cianobacterias.

Hasta el día de hoy, según consta en la página de la Intendencia de Montevdieo (IMM), aún hay algunas playas con bandera sanitaria.

Ayer martes se sumó Canelones: si bien no se colocó bandera sanitaria, las autoridades de la comuna informaron que se habían detectado bajas concentraciones de colonias en las playa de Ciudad de la Costa, desde Parque de Carrasco hasta El Pinar.